L’oroscopo di domani, lunedì 1 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 1 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Capricorno smorza solo di poco la forza emotiva e idealista di Venere congiunta a Nettuno in Pesci: il segno sfortunato è l’Ariete mentre il segno fortunato il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, lunedì 1 aprile 2024, è amplificato, come sempre i questi giorni, questo senso di emotività, empatia, amore cosmico e anche spirituale. Merito ancora di Venere che si avvicina a Nettuno. La Luna però è in Capricorno, così il segno sfortunato sarà l'Ariete mentre il segno fortunato il Toro, pronto per la famosa grigliata.

Ariete

Amore: ti deve solleticare intellettualmente.

Lavoro: sarebbe un sogno per te fuggire in ufficio.

Fortuna: per non farti mancare nulla potresti scoprire di essere allergico al cacao.

Il consiglio del giorno: esercizi di respirazione di prima mattina.

Voto: 5 e mezzo silenzioso.

Toro

Amore: generosissimo.

Lavoro: sei pronto a spadellare per tutta la giornata.

Fortuna: l’amore che trionfa è per te è la più grande soddisfazione.

Il consiglio del giorno: metti subito le bollicine in frigorifero.

Voto 8 e mezzo altruista.

Gemelli

Amore: temperature alpine con tanto di rovesci nevosi.

Lavoro: non c’è tempo per riposare.

Fortuna: fate sempre il calcolo delle probabilità prima di fare la vostra giocata.

Il consiglio del giorno: seguite il profilo Instagram ‘Archeoplatica’.

Voto 6 + curiosissimi.

Cancro

Amore: scombussolato come da un terremoto.

Lavoro: meglio non controllare l’agenda di domani.

Fortuna: hai profondamente bisogno di abbracci e coccole, chiedile.

Il consiglio del giorno: non preoccuparti troppo dell’organizzazione, delega senza pensarci troppo.

Voto 5 e mezzo agitato.

Leone

Amore: ti concedi solo a chi ti adora totalmente.

Lavoro: mandi gli auguri al capo e agli amici come un vero politico.

Fortuna: la ritrovi nell’uovo di Pasqua.

Il consiglio del giorno: non metterti il vestito da sera per il pic nic sul prato.

Voto 6 e mezzo appariscente.

Vergine

Amore: il massimo che concedi è un bacino sulla guancia.

Lavoro: riesci a calcolare il tuo rendimento anche nei giorni di ferie.

Fortuna: siccome non è quantificabile tu non la calcoli.

Il consiglio del giorno: oggi non devi assolutamente parlare di lavoro.

Voto 6 più tranquilla.

Bilancia

Amore: ti coccola proprio perché ne hai bisogno.

Lavoro: oggi puoi tranquillamente spegnere il telefono.

Fortuna: allora la ritrovi nelle chiacchiere con gli amici.

Il consiglio del giorno: non arrabbiarti troppo se non ti riesce neppure il tuo cavallo di battaglia in cucina.

Voto 5 e mezzo poco connessa.

Scorpione

Amore: per te è proprio due cuori e una capanna.

Lavoro: in cinque minuti hai già programmato tutta la settimana.

Fortuna: la investi tutta in amore.

Il consiglio del giorno: ascolta Gianna Nannini a tutto volume.

Voto 8 e mezzo amore cosmico.

Sagittario

Amore: troppo stanco per dedicarti mentalmente e fisicamente.

Lavoro: oggi sei felicissimo perché non devi assolutamente fare nulla.

Fortuna: per te ha la forma del pigiama.

Il consiglio del giorno: il brunch di Pasquetta è un’ottima idea.

Voto 6 e mezzo no stress.

Capricorno

Amore: lo distribuisci come gli auguri nei giorni di Pasqua.

Lavoro: sei sempre guidato dal cuore.

Fortuna: i tuoi sorrisi sono sempre una garanzia per il buonumore.

Il consiglio del giorno: sei un perfetto mastro fuochista per la classica grigliata.

Voto 7 e mezzo gioioso.

Acquario

Amore: ti concedi solo perché è festa.

Lavoro: sempre all’opera.

Fortuna: perfetta per mettere il turbo alle tue idee.

Il consiglio del giorno: lascia che ci siano dei momenti di relax durante la giornata non devi sempre andare a mille.

Voto 7 operoso.

Pesci

Amore: lo tenete stretto stretto.

Lavoro: sempre in movimento, non vi fermate mai.

Fortuna: siete voi la che personificate perfettamente.

Il consiglio del giorno: pomeriggio con giochi di società.

Voto 8 e mezzo fantastici.