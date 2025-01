video suggerito

Oroscopo 2025, chi avrà Saturno contro: i segni zodiacali che dovranno fare attenzione Chi avrà Saturno contro nel 2025? L'oroscopo per il nuovo anno ci dice che Saturno starà principalmente nella terza decade del segno dei Pesci: saranno le terze decadi di Gemelli, Vergine e Sagittario a doversela vedere col temuto "Saturno contro".

Oroscopo 2025, chi avrà Saturno contro? Come ogni anno, quando si parla dell'oroscopo dell'anno nuovo, la prima domanda che ci poniamo con timore è: avrò Saturno contro?

Prima di rispondere ci tengo a specificare che Saturno, da sempre effettivamente identificato come un "pianeta malefico", ha dei grandissimi lati positivi. Prima di tutto arriva per fare ordine e pulizia e quindi, più o meno una volta ogni 7 anni, si ripresenta per permetterci di fare un bilancio della situazione e per risolvere, volenti o nolenti, le cose che non funzionano. Il motivo per il quale spesso è definito appunto malefico è che in quel periodo, 1 anno circa ogni 7, impone restrizioni, affaticamenti, sensi di colpa e frustrazione, insomma ci mette di fronte ad una realtà che non sempre è fiorita e ottimista.

Detto questo però ricordiamoci che anche Saturno contro sa fare bene, soprattutto se lo ascoltiamo davvero. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare prima di dire chi avrà Saturno contro nel 2025, e che questo pianeta ha un moto relativamente lento per cui chi ce l'ha contrario ad uno dei pianeti principali del proprio tema natale, lo sentirà per 1 anno circa. Non quindi i dichiarati 7 anni o più, che spesso mi sento dire dai lettori dell'oroscopo!

Chi avrà Saturno contro nel 2025: i segni zodiacali coinvolti

Nel 2025 Saturno partirà al grado 14 del segno dei Pesci e tra gennaio e febbraio darà fastidio ai nati nella seconda decade di: Gemelli, Vergine e Sagittario ma anche i Pesci stessi potrebbero sentirsi affaticati.

A partire dal 1 marzo 2025 Saturno si sposta nella terza decade dei Pesci e quindi ad avere Saturno contro saranno i nati nella terza decade di: Gemelli, Vergine e Sagittario mentre saranno i Pesci della terza decade ad avere questo pianeta proprio sul loro Sole imponendo ristrettezze e decisioni concrete.

Chi si trova ad avere Saturno contro vivrà un periodo in cui le situazioni che non funzionano e che sono state troppo spesso ignorate vengono a galla imponendoci una decisione. È per questo che spesso con il transito di Saturno contro ad uno dei nostri pianeti principali ci troviamo a tagliare i rami secchi, cambiare situazioni nelle quali siamo rimasti statici e infelici per troppo tempo. Come il ticchettio di un orologio Saturno contro ci porta a rimettere in discussione quello che stiamo vivendo, con poca leggerezza ma con una bella possibilità di rimettere ordine.

Quali segni zodiacali avranno Saturno a favore nel 2025

Ricordiamoci però che esiste anche un Saturno a favore, del quale è troppo spesso ci dimentichiamo. Nei mesi di gennaio e febbraio 2025 ad avere Saturno a favore saranno i nati nella seconda decade di Scorpione, Cancro, Capricorno e Toro. A partire dal 1 marzo ad avere Saturno a favore saranno i nati nella terza decade di Scorpione, Cancro, Capricorno e Toro. Con Saturno a favore si avrà voglia di prendere decisioni a lungo termine, metterci in gioco, rimboccarci le maniche, puntare in alto ed essere più sicuri di noi stessi nell'andarci a prendere quello che desideriamo.

Cosa significa che Saturno sarà congiunto a Nettuno e sestile a Urano e Plutone

La particolarità di questo Saturno nel 2025 però è il fatto che tra il 25 maggio è il 1 settembre Saturno transiterà nei gradi 0 e 1 del segno dell'Ariete, per di più restando praticamente sempre congiunto a Nettuno e sestile (quindi in sintonia) con Urano (in Gemelli) e Plutone (in Acquario).

Questo significa quindi che i nati nei primi tre giorni del segno dell'Ariete (dal 21 al 23 marzo) avranno nei mesi citati la congiunzione di Saturno e Nettuno che portano contemporaneamente grandi ideali e una incredibile forza nel volerli mettere in pratica.

Sempre in questi mesi saranno i nati nei primi 3 giorni del segno del Cancro, della Bilancia e del Capricorno ad avere Saturno (e anche Nettuno) contrari: un momento di importante rimessa in discussione.

Coloro invece che sono nati nei primi tre giorni del segno del Leone, del Sagittario, dei Gemelli e dell'Acquario avranno Saturno e Nettuno entrambi a favore: un momento di impennata nei progetti e nelle loro realizzazioni. Chiunque sia coinvolto da Saturno quindi nel 2025 si ricordi che questo pianeta, alle volte un po' duro e spesso restrittivo, è molto utile per restare in contatto con i nostri obiettivi e il nostro percorso.