Oroscopo 2025, chi avrà Giove a favore: quali saranno i segni più fortunati Chi avrà Giove a favore nell'oroscopo 2025? Giove è il pianeta della felicità, dell'abbondanza, del benessere: la particolarità è che quest'anno resterà per i primi sei mesi nel segno dei Gemelli, poi entrerà nel segno del Cancro dove sosterà fino all'estate 2026. Ecco a chi porterà fortuna.

Chi avrà Giove a favore nell'oroscopo 2025? Giove è un pianeta semi-lento che resta in un segno zodiacale 13 mesi circa e, tra le caratteristiche simboliche che l'astrologia gli lega, ci sono principalmente l'abbondanza, la felicità, la socialità, la sicurezza in se stessi ma anche i colpi di fortuna, le sorprese inattese, quelle situazioni che velocizzano e sciolgono nodi più complessi. Giove è legato anche al benessere economico oltreché alla spensierata voglia di godersi la vita.

I segni zodiacali che hanno Giove a favore quindi diventano i segni zodiacali fortunati dell'anno. La particolarità di Giove nel 2025 è che resterà per i primi sei mesi, fino al 9 giugno 2025, nel segno zodiacale dei Gemelli dove si trova dall'estate del 2024. Poi, col 10 di giugno 2025, entrerà nel segno del Cancro dove sosterà fino all'estate 2026. Quindi è chiaro che tra i primi sei mesi e la seconda metà dell'anno cambierà l'assetto dei segni zodiacali fortunati e, di conseguenza, anche quelli che dovranno vedersela con Giove a sfavore e tutti i rallentamenti fastidiosi che porta.

Un'altra particolarità di Giove nel 2025 è che, quando il 10 giugno entrerà nel segno del Cancro, nell'arco di pochi mesi si verrà molto molto velocemente arrivando al 12 novembre già al 25º grado grado (su 30° totali di ogni segno zodiacale) del Cancro. Per questo motivo, chi godrà di Giove a favore nei mesi estivi del 2025 ne godrà davvero molto velocemente, così come chi si troverà ad avere Giove a favore: per qualcuno quindi sarà davvero una grande fortuna!

Oroscopo 2025, quali segni zodiacali avranno Giove a favore

Dal 1 gennaio 2025 fino al 9 giugno Giove percorrerà la seconda e la terza decade del segno dei Gemelli, quindi a godere della sua fortuna saranno:

I nati nella prima e seconda decade del segno della Bilancia

I nati nella prima e seconda decade del segno dell'Acquario

I nati nella prima e seconda decade del segno dell'Ariete, anche se con una influenza leggermente minore

I nati nella prima e seconda decade del segno del Leone, anche se anche qui con una influenza leggermente minore rispetto ai primi segni d'aria

I nati nella prima e seconda decade del segno dei Gemelli che però, avendo Giove proprio in congiunzione, si godono le belle bellezze di Giove, dovendo stare attenti a non perderne il controllo.

Se, controllando il vostro Tema Natale, vi accorgete di avere l'ascendente o la luna in uno dei segni citati sopra tra il grado 11 e il grado 29, allora godrete di Giove a favore del vostro ascendente o della vostra Luna. Non dimenticatevi che la Luna rappresenta la nostra sfera emotiva più profonda, mentre l'ascendente, la nostra vita pubblica, il nostro corpo e le energie che mettiamo nella vita quotidiana.

Nella seconda parte dell'anno, a partire dal 10 giugno 2025, abbiamo detto che Giove si sposta nel segno del Cancro dove resterà fino all'estate 2026. Nella prima parte del suo percorso però andrà molto velocemente perché tra il 10 giugno e il 12 novembre avrà praticamente percorso tutti i primi 24° (su 30 totali) del segno del Cancro. Questo significa che in questa prima parte del suo percorso, il moto diretto, lo si vivrà piuttosto velocemente, a favore sia contrario. In questo periodo, a godere di Giove a favore saranno:

I nati nel segno dello Scorpione.

I nati nel segno dei Pesci

I nati nel segno della Vergine, anche se in modo minore, ma ne avranno decisamente bisogno dopo il lungo periodo di Giove, contrario

I nati nel segno del Toro, che anche se in modo minore rispetto ai segni d'acqua ne godranno grazie al fatto di avere le proprie caratteristiche una parte gioviale importante

I nati nel segno del Cancro, che da un lato potrebbero esagerare proprio queste parti gioviali e spavalde, dall'altro però ne hanno bisogno per contrastare la loro naturale cautela

Anche in questo caso, se riuscite a controllare il vostro Tema Natale, se avete l'ascendente o la luna in uno dei segni zodiacali sopraccitati, potete godere di Giove a favore, ricordandovi che Giove a favore dell'ascendente vi rende più sociali e aumenta il benessere fisico, mentre Giove a favore della luna amplifica le emozioni e la voglia di condividerle.

Chi avrà Giove a sfavore nel 2025: i segni zodiacali che dovranno fare attenzione

Nei primi sei mesi dell'anno ad avere Giove contrario saranno i nati nelle prime due decadi di: Pesci, Vergine e Sagittario. Giove contrario ci rende più insicuri, meno capaci di affidarci alle persone che abbiamo intorno, amplifica il nostro senso di solitudine, crea qualche piccolo problemino anche con il nostro benessere fisico e può portare a qualche inceppò economico.

Nella seconda parte dell'anno i segni zodiacali che dovranno vedersela con Giove a sfavore saranno: il Capricorno, l'Ariete e la Bilancia. Questi segni vedranno diminuire la voglia di condividere emozioni e situazioni sociali, abbassare la forza della loro sicurezza imprenditoriale e dovranno vedersela qualche volta con piccoli accidenti imprevisti.