Oristano, dopo la ex perseguita anche la nuova compagna: incastrato dai messaggi, la Polizia lo arresta in un bnb
È stato arrestato per stalking nei confronti della compagna un uomo di Oristano. A fare scattare gli accertamenti della Polizia di Stato, e il conseguente arresto, è stata una segnalazione fatta dalla vittima stessa al 113, come raccontano gli agenti: "La donna, fortemente intimorita dalle minacce ricevute, aveva cercato rifugio recandosi in strada e richiedendo l'intervento delle volanti della Questura, temendo di essere seguita dall'uomo".
L'uomo non era nuovo alle Forze dell'ordine: a suo carico c'era già un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex fidanzata e un ammonimento, già notificato, del questore di Oristano per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Nonostante questo è tornato a tormentare anche la nuova compagna.
Arrivati sul posto a seguito della segnalazione della nuova fidanzata, però, i poliziotti pur trovandola vistosamente scossa, non hanno potuto prendere la sua denuncia perché si è rifiutata di presentarla. La decisione della donna è stata ribadita anche agli investigatori della Squadra mobile.
I poliziotti hanno comunque continuato a cercare l'uomo e una volta rintracciato in una struttura ricettiva di Oristano lo hanno arrestato ugualmente, visti i suoi precedenti e visti "i messaggi di contenuto minatorio inviati dall'uomo alla vittima, nelle 48 ore precedenti, tramite applicazioni di messaggistica istantanea", spiegano dalla Questura. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Massama.