Oristano, dopo la ex perseguita anche la nuova compagna: incastrato dai messaggi, la Polizia lo arresta in un bnb

Un uomo di Oristano è stato arrestato per stalking verso la nuova compagna. L’uomo era già noto dalle Forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex.

Un uomo dopo aver perseguitato la ex fidanzata ha iniziato a perseguitare anche la nuova compagna

È stato arrestato per stalking nei confronti della compagna un uomo di Oristano. A fare scattare gli accertamenti della Polizia di Stato, e il conseguente arresto, è stata una segnalazione fatta dalla vittima stessa al 113, come raccontano gli agenti: "La donna, fortemente intimorita dalle minacce ricevute, aveva cercato rifugio recandosi in strada e richiedendo l'intervento delle volanti della Questura, temendo di essere seguita dall'uomo".

L'uomo non era nuovo alle Forze dell'ordine: a suo carico c'era già un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex fidanzata e un ammonimento, già notificato, del questore di Oristano per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Nonostante questo è tornato a tormentare anche la nuova compagna.

Arrivati sul posto a seguito della segnalazione della nuova fidanzata, però, i poliziotti pur trovandola vistosamente scossa, non hanno potuto prendere la sua denuncia perché si è rifiutata di presentarla. La decisione della donna è stata ribadita anche agli investigatori della Squadra mobile.

I poliziotti hanno comunque continuato a cercare l'uomo e una volta rintracciato in una struttura ricettiva di Oristano lo hanno arrestato ugualmente, visti i suoi precedenti e visti "i messaggi di contenuto minatorio inviati dall'uomo alla vittima, nelle 48 ore precedenti, tramite applicazioni di messaggistica istantanea", spiegano dalla Questura. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Massama.