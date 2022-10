Ordina online un paio di scarpe ma il corriere gli consegna 7 chili di droga Aveva ordinato un paio di scarpe online, ma il corriere gli ha consegnato anche un pacco contenente 7 chili di droga. L’ignaro cittadino bolognese ha subito denunciato l’accaduto alla polizia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva ordinato online un paio di scarpe, ma il corriere gli ha consegnato sette chili di stupefacenti. È accaduto a Bologna, dove un ignaro cittadino ha ricevuto due pacchi: uno contenente le calzature ordinate regolarmente online, l'altro con all'interno 13 involucri di dimetil-triptamina, sostanza psicotropa con un potente effetto allucinogeno.

Il destinatario dei due pacchi si è recato subito dalla polizia per raccontare l'accaduto che ha dell'incredibile. Dopo essersi presentato al commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha spiegato alle forze dell'ordine quanto accaduto, consegnando il pacco con all'interno gli stupefacenti.

Le forze dell'ordine hanno subito effettuato gli accertamenti di rito sul contenuto del secondo pacco e hanno accertato che all'interno delle 13 buste vi era dimetil-triptamina, che è alla base di un allucinogeno naturale usato dalle popolazioni indigene del bacino del Rio delle Amazzoni, dove viene assunto anche attraverso una bevanda chiamata ayahuasca.

La polizia ha successivamente scoperto che i 13 involucri erano destinati a una persona residente in Inghilterra.

Il pacco è stato recapitato all'ignaro bolognese a causa di uno sbaglio nella spedizione le cui dinamiche sono ancora tutte da delineare. Dopo aver verificato l'errore, gli agenti hanno sequestrato i sette chili di stupefacenti in attesa di effettuare ulteriori accertamenti sull'accaduto. L'episodio, secondo quanto reso noto dalla polizia, risale alla giornata di giovedì.

La droga era stata confezionata in alcune buste di plastica sigillate ermeticamente. Non è chiaro dove l'ignoto cittadino inglese possa aver acquistato il carico di stupefacenti.

Le forze dell'ordine indagano per capire da dove possa essere partito il carico e come abbia fatto quest'ultimo a superare i controlli sulle merci in spedizione nel mondo.