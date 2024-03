video suggerito

Ora legale 2024, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette e come Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 si cambia ora e si passa all'ora legale 2024 con le lancette degli orologi spostate in avanti di un'ora. Alle 2.00 si passerà direttamente alle 3.00 e dunque si dormirà un'ora in meno ma avremo un'ora di luce in più.

A cura di Antonio Palma

Questa notte si cambiano le lancette degli orologi. Tra poche ore e cioè nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo entra in vigore l'ora legale 2024 e gli orologi andranno spostati di un’ora in avanti. Si dormirà quindi un'ora in meno ma di sera si potrà godere di un'ora in più di luce. Quest'anno l'entrata in vigore dell'ora legale coincide con la giornata di Pasqua 2024. Sarà proprio alle 2.00 della notte di domenica 31 marzo il momento convenzionale fissato per far scattare il nuovo orario e si passerà subito alle 3.00.

La discussione su una possibile abolizione del cambio ora, come avvenuto in altri Paesi, in Italia non si è mai fermata ma la pratica di passare all'ora legale e poi di nuovo a quella solare per il momento prosegue e anche quest'anno dunque ci sarà lo spostamento di un'ora in avanti per passare allora legale 2024. I benefici connessi al passaggio all'ora legale, infatti, sono ancora ritenuti maggiori dei fastidi lamentati da alcuni. In particolar modo si sottolineano i vantaggi in termini di risparmio energetico. Il riferimento è allo sfruttamento della maggiore presenza del sole che permette all’Italia, secondo Terna, un risparmio di circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica per l’illuminazione.

Quando scatta l'ora legale, lancette in avanti domenica 31 marzo 2024

L’ora legale 2024 scatterà domenica 31 marzo 2023 alle 2 di notte che diventano quindi immediatamente le 3 del mattino di Pasqua. Quasi tutte le apparecchiature moderne, come smartphone e computer ma anche orologi e sveglie digitali, sono programmati per passare automaticamente all’ora legale ma è sempre bene verificare al mattino l’avvenuto cambio. Il cambio ora serve a sfruttare la luce del sole e arrivare a un risparmio energetico che la società italiana della rete elettrica Terna valuta in circa 200 milioni di euro grazie a minori consumi per 410 milioni di kWh e 200 mila tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera.

Cambio ora legale 2024, si dorme un'ora in più o in meno?

Con lo spostamento delle lancette avanti di sessanta minuti, domenica 31 marzo 2024 si dormirà dunque un’ora in meno. Un'abitudine che risale già al settecento, quando lo scopo era quello di risparmiare la luce delle candele alla sera, e che col tempo si è formalizzata anche nel nostro Paese dove si applica ormai ininterrottamente dal secondo dopoguerra. L’ora legale è stata adottata formalmente per la prima volta in Italia nel 1916. Poi è stata abolita e ripristinata più volte prima della sua introduzione durante la Seconda guerra mondiale, con la sua formalizzazione nel dopoguerra.

Quando ritorna l'ora solare nel 2024

L’ora legale 2024 sarà in vigore da domenica 31 marzo, quando alle due di notte bisognerà spostare le lancette avanti di sessanta minuti, e terminerà il 27 ottobre per il consueto periodo di sette mesi. L'ultima domenica di ottobre infatti ci sarà il ritorno all'ora solare e le lancette torneranno di nuovo indietro di un’ora. La luce del sole infatti a quel punto non sarà più così vantaggiosa in termini di risparmio energetico.