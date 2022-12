Operaio ucciso dalle esalazioni nella cisterna del vino: dramma nell’azienda vinicola L’ennesimo incidente mortale sul lavoro nei capannoni di un’azienda vitivinicola di Cessalto, in provincia di Treviso. La vittima è il 43enne Dritan Mecaj che lascia moglie e figlio undicenne.

A cura di Antonio Palma

Era un operaio esperto con all’attivo decenni di lavoro nel settore ma neanche questo è riuscito a salvargli la vita. Dritan Mecaj, 43enne trevigiano, è morto ieri nell’azienda vinicola in cui lavorava a causa delle esalazioni che si erano sprigionate dalla cisterna in cui era entrato.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro nella mattinata di mercoledì, intorno alle 11, nei capannoni di un’azienda vitivinicola di Cessalto, in provincia di Treviso. Per l’operaio inutili i soccorsi dei colleghi e poi dei sanitari del Suem118 arrivati sul posto.

I medici hanno provato rianimare il 43enne, recuperato da dentro la cisterna dai vigili del fuoco, ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo.

Sul luogo della tragedia, la sede di una nota azienda vitivinicola dove la vittima lavorava fin da giovanissimo, accorsi successivamente anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Usl Marca Trevigiana, il Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Del caso è stata informata anche la Procura che ha avviato un fascicolo di indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne era al lavoro, nel corso di operazioni di manutenzione, all'interno di una cisterna in acciaio per lo stoccaggio del vino quando avrebbe perso i sensi asfissiato dalle esalazioni per poi non riuscire più a rialzarsi.

Sulla salma probabilmente verrà disposta l’autopsia per accertare l’esatta causa di morte e altri rilievi saranno effettuati sulla cisterna che pare fosse di recente acquisizione da parte dell’azienda. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta sulla tragedia e probabilmente già oggi verrà richiesta l’autopsia.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale che si è stretta attorno alla moglie al figlioletto di 11 anni. “Siamo rimasti molto colpiti, grande cordoglio per la sua famiglia: Dritan era inserito da anni, un grande lavoratore” ha dichiarato il sindaco di Cessalto.