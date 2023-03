Operaio travolto e ucciso da un’auto davanti agli occhi dei colleghi, l’uomo alla guida era ubriaco Un operaio di 57 anni è stato travolto e ucciso mentre era al lavoro in un cantiere allestito a bordo strada a Ravenna. L’automobilista alla guida è risultato positivo all’alcoltest.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Stava lavorando insieme a un gruppo di colleghi alla potatura degli alberi in via Piangipane a Ravenna quando un'auto lo ha travolto e ucciso. È morto così l'operaio 57enne Sergio Bagnari: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale: sottoposto ad alcoltest è risultato positivo.

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Stando a quanto si apprende sembra che l'operaio si trovasse a bordo strada intento a coordinare le operazioni di potatura degli alberi, nell’ambito di un cantiere allestito nel tratto fra l’ex seminario e il centro di formazione dell’Opera diocesana Giovanni XXIII a Ravenna. Tra i suoi compiti anche quello di far defluire il traffico senza intoppi.

Improvvisamente una Mitsubishi con alla guida un uomo di 45 anni lo ha investito in pieno. Subito dopo si è fermato per prestare soccorso ma per Bagnari non c'era ormai più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportato nell'impatto con la vettura. L’automobilista investitore è stato arrestato per omicidio stradale: portato in ospedale per gli esami tossicologici di rito, nel suo sangue è stato trovato un tasso di alcol di 0,8 mg/l.

Al momento si trova ai domiciliari. Alla Polizia locale, intervenuta per i rilievi dell’incidente, avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla e di aver frenato bruscamente solo in seguito all’impatto. Quest'oggi si terrà l'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice.