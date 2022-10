Operaio travolto da un furgone in retromarcia durante il turno di lavoro: morto sul colpo Un operaio di 60 anni è stato travolto e ucciso da un furgone in retromarcia nel parcheggio della sua azienda nei pressi di Venezia. L’uomo è deceduto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio di 60 anni è morto travolto da un furgone in retromarcia all'interno del piazzale di un'azienda di Mellaredo di Pianiga (Venezia). L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 di questa mattina, nellazienda "Marchioro". Il conducente del furgone non si sarebbe accorto del 60enne, dipendente di un'altra azienda, nascosto alla vista dal cassone del veicolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal, Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'Ulss 3 Serenissima, assieme ai carabinieri nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per il 60enne non vi è stato nulla da fare: l'operaio è deceduto sul colpo.

Il veicolo ha travolto l'operaio e lo ha ucciso sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss 3 Serenissima insieme ai carabinieri, che effettueranno gli accertamenti del caso sulla dinamica dei fatti.

Stando a quanto scritto dal quotidiano online Venezia Today, la vittima si chiamava Paolo Barbato ed era di Padova.

Barbato era residente a Ponte San Nicolà e lavorava per Identità srl, azienda di serigrafia. Al momento dell'incidente, il 60enne stava uscendo dal capannone della sua ditta e stava per percorrere un tratto a piedi in un'area riservata a dipendenti e fornitori.

L'uomo è stato travolto dal furgone guidato dall'operaio della Marchioro, che si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima.

Sconvolti i colleghi dei due protagonisti della vicenda. Non è chiaro se al momento dell'incidente vi fossero testimoni. Le forze dell'ordine ascolteranno la versione dei fatti del conducente del furgone, sconvolto per quanto avvenuto, e degli altri impiegati delle due aziende per cercare di ricostruire i fatti avvenuti in mattinata.