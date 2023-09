Operaio muore travolto da un palo: tragico incidente sul lavoro nel Modenese Un uomo di 61 anni è morto schiacciato da un palo mentre era impegnato con alcuni colleghi in un intervento di manutenzione dei cavi della linea telefonica. È successo durante le prime ore del pomeriggio a Montecredo, comune dell’Appennino Modenese.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di archivio

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 61 anni, che da quanto si apprende sarebbe di origini straniere, a Montecreto, piccolo comune nell'Appennino Modenese.

L'uomo sarebbe morto sul colpo per schiacciamento dopo essere stato travolto da un palo che, per motivi ancora da chiarire, è improvvisamente crollato al suolo. E sembra che l'incidente sia avvenuto durante il pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, intorno alle 13.15, in via del Parco, tra il camping e il Parco dei Castagni.

Da quanto è stato ricostruito in queste poche ore successive alla tragedia, insieme al 61enne ci sarebbero stati anche altri due operai. Il gruppo di lavoratori si sarebbe trovato sul posto per realizzare un intervento di manutenzione su dei cavi della linea telefonica. Inaspettatamente, mentre gli uomini erano al lavoro, uno dei pali ha travolto la vittima.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un ambulanza, supportati dai Vigili del Fuoco, e subito seguiti poi dall'elisoccorso di Pavullo. Ma ogni tentativo di rianimare il 61enne è stato vano e per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri che stanno indagando per tentare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Secondo i dati dell'ultima analisi dell'Osservatorio nazionale morti sul lavoro, ripresi da Il Manifesto, dall’inizio del 2023 e fino a fine luglio sarebbero morti complessivamente 848 lavoratori, di questi 542 deceduti sui luoghi di lavoro (tutti registrati), gli altri sulle strade e in itinere e in altri ambiti lavorativi.

Numeri molto diversi rispetto a quelli diffusi dall’Inps che certifica che tra gennaio e giugno sono state presentate "solo" 450 denunce di infortunio mortale, con un calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2022.