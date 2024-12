Operaio di 52 anni muore schiacciato da un ralla nel porto di Genova, ferito gravemente un collega

video suggerito

Incidente sul lavoro a Genova, dove un operaio di 52 anni è morto mentre era in servizio al Porto di Pra'. Il 52enne è stato schiacciato da una ralla nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, intorno alle 3. Ferito anche un altro operaio di 46 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un portuale della Culmv, si trovava al terminal Psa quando è avvenuto l'incidente. L'operaio stava controllando i sigilli di un container tra due ralle quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato investito e ucciso.

Il collega di 46 anni era alla guida del mezzo ed è stato sbalzato fuori. Ha riportato un trauma cranico e alla colonna ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

"Poco prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Pra': per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo", spiegano dal terminal Psa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale sanitario del 118, la Croce Verde Praese, un'ambulanza di Ponente Soccorso, il gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl3 e la Polizia stradale di Sampierdarena. Purtroppo, per il 52enne i soccorsi si sono rivelati vani.

Le Autorità stanno conducendo le indagini per verificare le dinamiche dell'incidente e hanno richiesto i test del caso al conducente del mezzo. "Sull'incidente c'è un'indagine in corso e quindi sulle dinamiche dobbiamo aspettare l'inchiesta. Ma quello che posso sottolineare è che purtroppo di sicurezza si parla solo quando muore qualcuno sui posti di lavoro", ha detto Luca Franza, coordinatore dei delegati della Culmv di Genova.

I dipendenti del terminal e tutto il management si stringono al dolore della famiglia: il porto rimarrà chiuso per lutto. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno immediatamente proclamato lo sciopero di 24 ore sulle banchine.

“A seguito del grave incidente avvenuto presso il terminal Psa Gp, che ha visto la morte di un lavoratore, proclamiamo 24 di sciopero già a partire dal turno primo della giornata odierna fino alle 6 del 19 dicembre, per tutti i lavoratori delle aziende”, hanno scritto le diverse sigle sindacali in un comunicato.

I lavoratori del porto hanno anche bloccato varco Etiopia, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino su Lungomare Canepa e sulla strada a mare Guido Rossa. A quanto si apprende, proprio ieri al Psa di Pra si era svolta una simulazione che consisteva nell'evacuazione di un gruista colpito da un malore.