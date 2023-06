Operaio 25enne travolto e ucciso da un’auto mentre tagliava l’erba al bordo della strada Un operaio di 25 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre lavorava al bordo della strada Provinciale a Bari. Per il giovane non vi è stato purtroppo nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi del 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio di 25 anni è stato travolto e ucciso da un'auto nel Barese mentre stava lavorando al bordo della strada. Il giovane è morto nella mattinata di oggi, investito sulla provinciale 231, all'altezza di Terlizzi.

Secondo quanto si apprende, la donna al volante non si sarebbe accorta della presenza del giovane operaio, probabilmente impegnato a tagliare l'erba al bordo della strada.

Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per il 25enne non vi è stato purtroppo nulla da fare. I carabinieri sono arrivati sul luogo dell'incidente poco dopo il personale medico per effettuare i rilievi del caso e limitare l'area.

Stando a quanto reso noto, la 45enne che si trovava alla guida della vettura è subito intervenuta nel tentativo di prestare soccorso all'operaio, ma le ferite riportate dal 25enne sono apparse fin da subito troppo gravi e il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento, ma saranno chiarite con il prosieguo delle indagini. Non è chiaro se il 25enne fosse impegnato nella pulizia del bordo della strada per liberarlo dall'erba o se stesse segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi di lavoro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

La 45enne sarà denunciata per omicidio stradale. Non sono invece noti dettagli sull'identità del 25enne deceduto. Unica informazione resa pubblica sul giovane è la sua provenienza: il ragazzo, infatti, viveva a Corato.