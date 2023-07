Omicidio suicidio a Torino, spara alla moglie poi si toglie la vita: l’allarme lanciato dalla figlia Un uomo di 84 anni di Vinovo (Torino), Claudio Coli Cantone, avrebbe ucciso la moglie coetanea, Vera Maria Icardi, con un colpo di pistola e poi si sarebbe suicidato: a dare l’allarme la figlia che vive al piano di sotto della loro villetta. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Torino, dove una coppia di anziani è stata trovata morta nella loro casa di Vinovo. È successo questa mattina, quando le forze dell'ordine hanno trovato i cadaveri di Claudio Coli Cantone, originario di Torino, e di Vera Maria Icardi, nata a Costigliole d'Asti, entrambi 84enni.

A lanciare l'allarme è stata la figlia della coppia, che abita al piano di sotto della villetta di famiglia, dopo avere sentito gli spari di una pistola. I due vivevano infatti in via Tigli, un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio.

Sul posto è accorsa un'autoradio dei carabinieri, che li ha trovati senza vita sul loro letto all'interno dell'abitazione. I militari di Vinovo e Moncalieri stanno lavorando per accertare la dinamica dell'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, Claudio Coli Cantone, avrebbe sparato alla moglie, Vera Maria Incardi mentre dormiva, con un revolver arrugginito dell’Ottocento, che aveva in casa e poi si è tolto la vita rivolgendo quella stessa arma contro la sua testa.

Da quanto si apprende, da tempo la donna soffriva di demenza senile e aveva bisogno di assistenza continua. Anche il marito aveva scoperto da poco di essere gravemente malato e temeva probabilmente di non essere più in grado di assistere Vera. Ma il condizionale è d'obbligo perché sono ancora in corso gli accertamenti per risalire al movente.