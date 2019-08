È entrato nel bar con un coltello, pare pronunciando parole confuse, si è avvicinato al bancone dove stava lavorando Hui Zhou, e l’ha colpita svariate volte. La ragazza, una giovane di origini cinese da tutti conosciuta col nome di Stefania o anche Summer, è morta subito, il suo aggressore è scappato. È questo, secondo una prima ricostruzione, quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto, nel bar “Moulin Rouge” di via XX settembre, prima periferia di Reggio Emilia. In quel bar, in quello che sembrava un tranquillo pomeriggio d’agosto con gran parte della città in vacanza, una barista di venticinque anni è stata uccisa in pochi minuti. A fornire una prima ricostruzione dei fatti i testimoni che in quel momento si trovavano nel bar gestito da Hui Zhou. Tutto è accaduto intorno alle 18 di giovedì, in quel momento nel bar di Reggio Emilia si trovavano la donna e due clienti. Uno di loro ha raccontato quanto ha visto: “È entrato questo tizio, è andato dietro al bancone, ha detto delle cose a lei e poi ha iniziato a colpirla con un coltello. Sette, otto volte”. Hui Zhou non ha avuto scampo: è caduta a terra in un lago di sangue.

Omicidio barista Reggio Emilia: è caccia all'assassino

Subito dopo il brutale delitto il killer è scappato e ha fatto perdere le sue tracce. Sul caso sta indagando la polizia di Reggio Emilia con la Scientifica. Nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza si cerca il volto dell’assassino che sarebbe stato descritto dal testimone come un nordafricano. Riguardo il movente, la rapina sembrerebbe esclusa. Probabilmente vittima e assassino si conoscevano. Hui Zhou "Stefania" lavorava al Moulin Rouge da otto anni. Gestiva il bar con sua madre, che dopo il delitto ha avuto un malore ed è stata portata al pronto soccorso. In tutta la città e nei paesi limitrofi è scattata la caccia all'uomo, per provare a individuare e bloccare l'aggressore. Fino a che non si riuscirà a individuare l'uomo sarà molto difficile ricostruire il contesto nel quale l'omicidio è maturato.