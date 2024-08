video suggerito

Omicidio Pierina Paganelli, Valeria conferma l'alibi del marito Louis: "Quella sera era sul divano con me" "Louis Dassilva era sul divano con me" ha dichiarato Valeria Bartolucci, la vicina di casa della 78enne Pierina Paganelli uccisa nel garage del loro palazzo di Rimini nell'ottobre dello scorso anno e moglie dell'unico indagato per il delitto. "Se non ci fosse stata Manuela tutto questo non sarebbe successo" ha aggiunto, riferendosi alla nuora della pensionata e amante del marito Louis.

A cura di Antonio Palma

“Louis Dassilva la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli era sul divano di casa” lo ha ribadito Valeria Bartolucci, la vicina di casa della 78enne uccisa nel garage del loro palazzo di Rimini nell’ottobre dello scorso anno e moglie dell’unico indagato per il delitto.

"Rimango accanto a lui fino all'ultimo grado di giudizio, per i miei principi non si abbandona una persona in un momento come questo. Una persona che sta affrontando il carcere da innocente" ha dichiarato la donna che fin dal primo momento sostiene l’innocenza di Dassilva, in carcere dal 16 luglio scorso in attesa dell'udienza del Tribunale del Riesame.

Pierina Paganelli

In una lunga intervista a Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci ha confermato l’alibi di Louis, sostenendo che nelle ore della morte di Pierina l’uomo era a casa con lei seduto sul divano. La pensionata fu uccisa nella nostre tra il 3 e 4 adottive del 2023 con 29 coltellate. “Quel giorno alle 22:13 era sul divano con i piedi sul cuscino e non posso dire se ho mai dubitato, perché dovrei dire che dubito di quello che ho visto con i miei occhi" ha dichiarato Valeria Bartolucci, ricostruendo quei momenti: “Io ero col cellulare e stavo inviando un messaggio, Luis era sdraiato e non so se stava occupato col cellulare o a vedere la tv ma non poteva fisicamente stare da un’altra parte”.

Il riferimento è all’orario dell’aggressione a Pierina Paganelli ricostruito dagli inquirenti. “A me non lo ha raccontato qualcuno io ho visto con miei occhi che Louis era sul divano” ha insistito Valeria Bartolucci, aggiungendo: “Siamo stati svegliati alle 4:45 dalla squadra mobile che bussava alla porta, Louis era già sveglio perché si stava preparando per andare a lavoro e ha visto dalla finestra dieci, dodici mezzi della polizia. Nessuno di noi aveva avuto il sentore di questa cosa" ha ricostruito Valeria Bartolucci.

Un delitto quello di Pierina Paganelli che resta ancora irrisolto e con tanti dubbi ma che per i pm sarebbe da ascrivere a una aggressione di Louis alla pensionata che aveva scoperto la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi, anche lei residente nello stesso palazzo di Rimini e all’epoca amica di Valeria.

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

"Se non ci fosse stata Manuela tutto questo non sarebbe successo, se tornassi indietro eviterei di rivolgerle anche solo una parola perché ha la capacità di trasformare in dolore e dispiacere tutto quello che tocca. Se avessi una bacchetta magica la farei sparire per sempre", ha dichiarato senza mezzi termini Valeria Bartolucci che dalla scoperta del tradimento del marito ha litigato più volte con la vicina di casa ed ex amica fino a una aggressione fisica che ha portato a una denuncia per stalking nei suoi confronti.