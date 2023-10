Omicidio Pierina Paganelli, parla una vicina di casa: “Ho sentito delle urla, poi il silenzio” Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli non sono ancora arrivate a una seria svolta. In via del Ciclamino, dove è morta la donna, si continua a investigare e qualcuno per la prima volta dopo il delitto sembrerebbe aver sentito le urla della 78enne quella sera.

Ancora ombre sulla misteriosa morte di Pierina Paganelli, la donna uccisa a coltellate a Rimini nel vano scale del suo garage in via del Ciclamino. Cos'è successo alla 78enne quella sera del 3 ottobre 2023 mentre faceva ritorno da una funzione religiosa, nessuno ancora lo sa; parenti e amici se lo chiedono ogni giorno nel disperato tentativo di dare un volto al suo killer.

Continuano le ricerche dell'assassino di Pierina Paganelli

Le indagini circa il suo delitto sono iniziate subito: interrogazioni a tappeto tra amici, famiglia e residenti della zona e non solo, anche perquisizioni e sequestri di luoghi e oggetti che potessero in qualche modo aiutare a identificare il responsabile. Chi conosceva Pierina la ricorda come una donna semplice e tranquilla e le persone con le quali trascorreva più tempo non riescono ad immaginarsi con chi la pensionata potesse avere conti in sospeso.

Sta di fatto che l'aggressore si è accanito con enorme brutalità sulla donna lasciandola agonizzante tra le urla disperate. Il suo corpo è stato ritrovato solo il mattino seguente dalla nuora e vicina di casa, Manuela Bianchi, la cui figura ha attirato sin da subito l'attenzione degli inquirenti. Per il momento però il registro degli indagati risulta ancora vuoto.

Le parole della testimone: "Mi sono spaventata, ma non ho pensato a nulla"

Nelle ultime ore sembrerebbe essere spuntata una prima e unica testimone che quella sera avrebbe avvertito le grida di Pierina. Ai giornalisti di Mattino Cinque che l'hanno rintracciata, ha detto: "Di quella sera ricordo le urla e poi il silenzio. Mi sono spaventata ma non ho pensato a nulla, solitamente queste cose da noi non succedono, abbiamo sempre vissuto benissimo qui".

Pierina e al sua famiglia

Anche i figli della vittima, Giuliano, Giacomo e Chiara si sono più volte appellati chiedendo a chi fosse in possesso di qualche informazione sulla morte della loro madre, di farsi avanti e parlare.

"I miei pensieri sono stati comunicati alle autorità. Non voglio condannare nessuno ma voglio sapere la verità. Mia mamma era una super signora, chi la conosceva la amava", sono state le parole pronunciate dal figlio Giuliano nel corso di un'intervista di Chi l'ha visto?. Quest'ultimo è stato vittima di un misterioso incidente avvenuto lo scorso maggio che l'aveva costretto al ricovero in una clinica fino a qualche giorno fa. Ora l'uomo è tornato a casa da sua moglie Manuela.

Cosa ha detto la nuora Manuela

Di recente ai microfoni di Quarto Grado la donna ha ricordato i primi momenti del ritrovamento del cadavere di sua suocera: "La porta che conduceva al suo garage era una sola, da lì sotto quella mattina ho visto scorrere del liquido e ho pensato si trattasse di una perdita d'acqua. Poi ho aperto quella porta e ho trovato Pierina con ancora la borsetta al braccio".

Le indagini in via del Ciclamino proseguono senza sosta, in parallelo al lavoro degli inquirenti che investigano dal giorno zero, sono intervenute anche diverse figure criminologiche e investigative come Ezio Denti. Quest'ultimo ha dichiarato sempre ai microfoni della trasmissione di Canale Cinque, di essere sicuro del fatto che il killer si trovi proprio tra le persone care a Pierina. "Quando ho comunicato questa mia idea alla famiglia, questa è caduta in un silenzio tombale. Sono convinto che il killer si trovi tra di loro".