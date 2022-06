Omicidio Novoli, trovato morto Matteo Verdesca: era scappato dopo aver ucciso a coltellate la moglie A Novoli trovato morto Matteo Verdesca, il 38enne che la scorsa notte aveva ucciso la moglie Donatella a coltellate: si sarebbe ucciso. Il corpo era carbonizzato all’interno dell’auto con cui era fuggito, anch’essa bruciata.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È finita in maniera tragica la fuga di Matteo Verdesca, il 38enne di Novoli, nel Leccese, che questa notte ha prima ucciso la moglie Donatella Miccoli a coltellate e poi è fuggito. Nelle scorse ore è partita una vera e propria caccia all'uomo in tutto il Salento. È stato ritrovato senza vita alla periferia di Novoli: secondo indiscrezioni, si sarebbe suicidato. Il corpo era carbonizzato all'interno dell'auto con cui era fuggito, anch'essa bruciata.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Verdesca ieri sera, insieme con i loro figli – un bimbo di due anni e una bimba di sette – sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Poi, dopo aver accompagnato i bambini dai nonni, avrebbe ucciso la moglie a coltellate nella loro camera da letto. Poi è scappato a bordo della sua auto. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che li avevano sentiti litigare furiosamente. "Mamma, ho fatto un casino…", sono le parole che Verdesca avrebbe detto a sua madre dopo l'omicidio, fatto, questo, raccontato dalla donna stessa alle forze dell'ordine.

Si tratta di una vera e propria tragedia per questa famiglia pugliese, che mai nessuno avrebbe immaginato potesse diventare la protagonista di un delitto del genere. Tante sui social le dichiarazioni d'amore che Donatella Miccoli e Matteo Verdesca si scambiavano. I due, stando a quanto hanno raccontato i bene informati, si erano conosciuti da ragazzini e si era sposati nel 2013. Pare però che lui fosse "molto geloso, a tratti morboso". Donatella lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce), il marito, coetaneo della donna, come corriere in un'azienda privata che si occupa di spedizioni.

Intanto, è stata disposta l'autopsia sul corpo della donna, che verrà effettuata nei prossimi giorni e che potrebbe aiutare a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.