Omicidio Misterbianco, c’è un indagato per la morte di Giovanna Cantarero: caccia all’ex fidanzato C’è un indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne mamma di una bimba di 4 anni uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania: è un uomo con il quale la vittima aveva una relazione “burrascosa”. Il sospettato al momento è irreperibile.

A cura di Ida Artiaco

Il luogo dell’omicidio.

C'è un indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne mamma di una bimba di 4 anni uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania, poco dopo aver finito il turno di lavoro in un panificio della zona. Come riporta Il Corriere della Sera, si tratta dell'ex fidanzato della vittima, che al momento è irreperibile. Non è però il papà della figlia di Jenny, come tutti chiamavano la donna. Gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Botta, dopo aver ascoltato parenti e amici della vittima avrebbero infatti imboccato la pista che porta alle relazioni della donna.

Chi è l'uomo indagato per la morte di Giovanna

Il sospettato, come emerge da ambienti investigativi, è un uomo con cui la vittima avrebbe avuto una relazione a dir poco burrascosa, ma mai denunciata. Da ore, i carabinieri lo cercano a Catania e nel resto della provincia, mentre sembra escluso dalla rosa dei sospetti l'ex convivente della 27enne e padre della bambina che la coppia aveva avuto.

La dinamica dell'omicidio di Misterbianco

Erano le 21.30 di ieri sera quando Giovanna, appena uscita dal panificio dove lavora, fra le vie Salvador Allende e Alfredo Nobel a Lineri, è stata colpita da una serie di proiettili alla testa che non le hanno lasciato scampo. Ad aprire il fuoco un uomo che le si era avvicinato, aveva anche il volto nascosto. Era insieme ad una amica che però non è riuscita a fornire alcun dettaglio sul killer, a parte quest'ultimo. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo del delitto per terra c’era la busta con il pane che la giovane mamma stava portando a casa, completamente bagnata a causa della pioggia che cadeva copiosa. La salma della donna si trova all’obitorio del Policlinico di Catania in attesa dell’autopsia. Indagini in corso.