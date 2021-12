Misterbianco, donna uccisa in strada all’uscita dal lavoro: Giovanna Cantarero aveva 27 anni Giovanna Cantarero, 27enne chiamata da tutti Jenny, è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco in strada a Misterbianco, in provincia di Catania. Nessuna ipotesi esclusa.

A cura di Susanna Picone

Una ragazza di 27 anni è stata uccisa nella serata di venerdì nel Catanese. La vittima è Giovanna Cantarero, per tutti Jenny, mamma di una bimba di meno di due anni. L’omicidio è avvenuto intorno alle 21,30 di ieri in una strada della periferia di Misterbianco, tra via Alberto Nobel e via Allende nel quartiere Lineri, sulla linea di confine con Catania. La giovane donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Nobel, quando sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha ferita mortalmente. La giovane aveva con sé una busta col pane che è stata trovata a terra vicino al corpo senza vita. Dolore e strazio fino a tarda notte sotto la pioggia, con familiari e amici della donna che sono arrivati sul posto appena saputo dell’accaduto.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto. Dal momento del delitto gli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Procura, stanno ascoltando testimoni e familiari per tentare di ricostruire la personalità e le frequentazioni della vittima e per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio. Nessuna ipotesi viene esclusa secondo quanto emerge da fonti investigative, né che possa essersi trattato di un femminicidio né che l’omicidio sia maturato in altri ambiti. Dopo la notte di interrogatori da parte dei carabinieri l'unica cosa che appare certa è che la morte di Cantarero non sia avvenuta per sbaglio e che chi ha sparato avesse intenzione di uccidere proprio la giovane mamma.