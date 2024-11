video suggerito

Omicidio Meredith Kercher, la sorella: “Vuoto indescrivibile, ma forza e amore restano forti” La sorella di Meredith Kercher la ricorda nel 17esimo anniversario dell’omicidio di Perugia: “Ha e continua a toccare la vita di molti e questa è una qualità che il mondo ricorda”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una foto di Meredith scattata durante la festa di Halloween il giorno prima dell'omicidio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'omicidio Meredith Kercher ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Meredith ha e continua a toccare la vita di molti e questa è una qualità che il mondo ricorda". A parlare è Stephanie Kercher, la sorella di Meredith, la studentessa inglese uccisa ormai 17 anni fa a Perugia. Tramite il suo avvocato, Francesco Maresca, ha voluto ricordare all'Ansa la ragazza nei giorni in cui ricorre l'anniversario di uno degli omicidi che più ha segnato la storia della cronaca italiana degli ultimi decenni.

"La forza e l'amore di Meredith rimangono forti dopo 17 anni. Conserverà per sempre un'eredità duratura di amicizia e gentilezza che nessun media potrà cambiare", ha detto Stephanie. "Lei – ha aggiunto – sarà sempre ricordata per la sua lotta per la vita, eppure in sua assenza il suo amore e la sua personalità continuano a brillare. La nostra famiglia ne ha passate così tante ed è difficile capire come questo serva a qualcosa. Sentiremo per sempre questo vuoto indescrivibile, ma viviamo secondo gli standard di Meredith con dignità".

Parole che arrivano a ridosso dell'inizio delle riprese tra Orvieto e Perugia della serie tv su Amanda Knox prodotta da lei stessa. "Continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati", ha già detto l'avvocato Maresca. Il quale ricorda che del delitto se ne è parlato "per anni nelle aule di giustizia e poi sui set televisivi e cinematografici per iniziativa di vari produttori e della Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda. Ho già detto varie volte che sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama", ha concluso.

Leggi anche Omicidio Meredith Kercher, 17 anni dopo Perugia diventa il set per la fiction prodotta da Amanda Knox

Nel 2007, quando si consumò il delitto, Amanda era la coinquilina di Meredith e, dopo anni di processo e un periodo trascorso anche in carcere, è stata definitivamente assolta dall’accusa di omicidio, insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito. Per l'omicidio l'unico condannato in via definitiva, per concorso in omicidio, è stato Rudy Guede.