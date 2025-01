Omicidio Margherita Ceschin: estradato Luciano Lorenzo, l’ultimo componente della banda killer

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Joel Luciano Lorenzo, 26enne di origine dominicana, è rientrato in Italia questa mattina, domenica 26 gennaio, sotto la scorta degli agenti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Il giovane è coinvolto nell'omicidio della 72enne Margherita Ceschin, pianificato dal marito Enzo Lorenzon, e avvenuto a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, il 23 giugno 2023.

Dopo aver individuato la sua fuga all'estero, la collaborazione con le autorità della Repubblica Dominicana ha permesso di localizzare Joel Luciano Lorenzo, arrestato il 25 ottobre 2024. Una volta giunto in Italia, il latitante è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, a disposizione della Procura di Treviso. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato d'arresto internazionale e diffusa una ‘red notice' Interpol, con l'intervento dello Scip della Criminalpol, guidata dal Prefetto Raffaele Grassi, e dell'Esperto per la sicurezza operante a Santo Domingo.

Lorenzo è accusato di aver avuto un ruolo attivo nell'omicidio di Ceschin, facendo da ‘palo' ai suoi complici, Luciano Lorenzo Sergio Antonio (39 anni, considerato uno dei due autori materiali dell’omicidio) e Mateo Garcia Jose Luis. Margherita Ceschin è morta dopo essere stata colpita al cranio e al torace, per poi essere soffocata.

Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe stato pianificato per motivi economici dall'ex marito della vittima, Enzo Lorenzon, 79 anni. Pare che l'uomo volesse risolvere alcune dispute patrimoniali legate al divorzio, con l'intento di trasferirsi con la sua ex domestica, di 48 anni più giovane. Nel procedimento di divorzio, i due avrebbero dovuto spartirsi un ingente patrimonio, comprensivo di terreni e diversi immobili.