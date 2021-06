Dopo aver ucciso Elisa Campeol con 20 coltellate le ha reciso un lobo dell’orecchio. Un gesto folle che il killer 34enne ha spiegato durante la sua confessione al gip: “Volevo conservare un ricordo di lei”, è l’assurda spiegazione data ai magistrati. La notizia viene riportata da alcuni giornali locali in merito all’omicidio di Elisa Campeol, assassinata giovedì mattina mentre prendeva il sole su un lettino sul greto del Piave. L’assassino reo-confesso, Fabrizio Biscaro, di 34 anni, ha agito senza alcun motivo apparente e si è costituito subito dopo il fatto, presentandosi in caserma coi vestiti pieni di sangue, il coltello insanguinato dentro lo zaino e un sacchetto nel quale si trovava la parte dell’orecchio appartenente alla vittima.

Durante l’interrogatorio di garanzia in carcere, l’assassino avrebbe raccontato la motivazione di quel gesto. Per il 34enne ora verrà disposta una perizia psichiatrica: è accusato di omicidio volontario premeditato. Il 34enne afferma di aver scelto la sua vittima “casualmente”, non conoscendola. I magistrati, però, saranno cercando di capire se in realtà proprio il taglio dell’orecchio non possa essere un elemento rilevatore di altro, magari di una connotazione sessuale del delitto. La persona arrestata, invece, ha detto durante l’interrogatorio di aver agito per l’impeto di una volontà irrefrenabile di “far male a qualcuno”.

Nella mattinata di mercoledì la vittima era da qualche ora al sole, quando intorno alle 12 è stata sorpresa alle spalle dal suo assassino. L’uomo si è calato dalla scarpata e si è avventato sulla donna, infliggendole una coltellata al fianco e proseguendo con altri colpi alla schiena, fino ad ucciderla. Per la donna è stata fatale una coltellata all’altezza del costato che le avrebbe perforato un polmone. L’uomo le ha quindi staccato una parte di un orecchio, mettendoselo in tasca prima di scappare.