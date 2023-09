Omicidio Castelfiorentino, i colleghi di Klodiana: “Era mamma attenta”. Giallo sul telefono del marito Continuano le indagini sull’omicidio di Klodiana Vefa, la 35enne uccisa a colpi di pistola in strada a Castelfiorentino. Le colleghe: “Era una mamma attentissima e una persona solare”. Ancora caccia al marito: finora non risultano agli inquirenti denunce contro l’ex marito da parte della vittima.

A cura di Ida Artiaco

"Era una persona solare, socievole, una bravissima mamma, i nostri clienti gli volevano bene. Siamo sotto shock". Non si danno pace i colleghi di Klodiana Vefa, la 35enne di origine albanese uccisa a colpi di pistola in strada a Castelfiorentino (Firenze) ieri sera al culmine di una lite. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del marito Alfred, suo connazionale, che da tempo non viveva con lei e con il quale le discussioni pare fossero diventate sempre più frequenti.

Il ricordo dei colleghi di Klodiana, donna uccisa a 35 anni

La donna, da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, ha lavorato per due anni una pizzeria della zona, che oggi resterà chiusa per lutto. Ad agosto aveva deciso di lasciare quell'impiego per andare a dare il proprio contributo in un calzaturificio di Empoli.

"Faceva due lavori per tirare avanti – ha detto una collega all'Ansa -. La sua vita era incentrata su lavoro e sui suoi due figli. Si dava tanto da fare, passava metà della giornata a lavoro e metà con i suoi ragazzi. Ha lasciato la pizzeria perché non ce la faceva più a fare tutto. Era una mamma attentissima. Abitava qui a Castelfiorentino" da una ventina di anni, "era molto conosciuta e tutti gli volevano bene".

Il telefono del marito spento prima dell'omicidio

Intanto, le indagini degli inquirenti si concentrano sul marito della vittima, Alfred, che ha spento il suo telefonino alle 19.05, circa quaranta minuti prima dell’omicidio della moglie, avvenuto alle 19.47. Da allora lo smartphone non è mai stato più riacceso. Il cellulare è muto ed è quindi impossibile da localizzare. Potrebbe anche essersene disfatto.

Le ricerche si stanno concentrando in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, e Empoli, provincia di Firenze, anche con l'ausilio di un elicottero. L'uomo si sarebbe allontanato a bordo della sua Golf Grigia.

Dagli accertamenti svolti finora, non risultano agli inquirenti denunce contro l'ex marito presentate da Klodiana. I due erano separati in Albania da 2 o 3 anni ma continuavano a vivere insieme. Secondo un'amica della 35enne, "lui è un violento, è stata una esecuzione".

Cosa è successo ieri a Castelfiorentino

L'omicidio di Klodiana si è consumato poco prima delle 20 ieri sera, non lontano da dove la vittima abitava con i figli e il coniuge da cui era divorziata pur continuando a conviverci. La donna è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco ravvicinato, spiegano gli investigatori.

Sarebbero stati due i bossoli ritrovati a terra. I carabinieri, coordinati dal pm Ornella Galeotti, attraverso familiari e persone vicine alla coppia separata stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Dalle prime informazioni, il marito della vittima non aveva il porto d’armi. La pistola che sarebbe stata usata sarebbe quindi detenuta illegalmente. Gli inquirenti ritengono che l’uomo possa essere ancora in possesso dell’arma stessa.