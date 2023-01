Omicidio Alice Neri, mistero su un’auto che l’ha seguita la notte della scomparsa: indagini in corso Aggiornamenti sull’omicidio di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata in auto nel Modenese: le indagini degli inquirenti si starebbero concentrando su una Alfa Romeo Mito che la seguiva la notte della scomparsa.

Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Alice Neri, la mamma di 32 anni trovata carbonizzata in auto lo scorso 18 novembre nelle campagne di Concordia, nel Modenese.

Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe ora una macchina, precisamente una Alfa Romeo Mito, che, come riporta Il Resto del Carlino, era dietro la sua la notte della scomparsa, poche ore prima che venisse ritrovata cadavere.

Come emergerebbe dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, ci sarebbe in particolare un filmato risalente alle 5.15 del 18 novembre che mostrerebbe la Ford di Alice, con alle spalle la seconda vettura, imboccare via Mazzalupi da dove, teoricamente, si sarebbe poi diretta a Fossa, dove è stato rinvenuto qualche ora dopo il corpo carbonizzato della vittima.

Altro elemento che potrebbe essere approfondito riguarda una meta digitata sul navigatore di Alice sempre la notte in cui è scomparsa: avrebbe indicato una destinazione nel Mantovano, dove vive il fratello di Mohamed Gaaloul, al momento principale sospettato per la morte della 32enne e, secondo gli inquirenti, l'ultimo ad averla vista viva dopo averla incontrata il 17 novembre nel cortile dello Smart Cafè.

Tuttavia, i buchi temporali sono ancora troppi e gli investigatori non sono ancora riusciti a ricostruire cosa sia successo dalle 3.40 di quella notte fino alle 06.20 della mattina successiva, momento in cui, secondo l'analisi delle celle e dei dati, il cellulare della vittima ha fatto registrare un'ultima attività, l’accesso ad una Applicazione.

Per il fratello di Alice, Matteo, nell'omicidio della sorella non sarebbe coinvolta solo una persona. "Faccio fatica a pensare che una sola persona riesca ad imbastire una messinscena simile in così breve tempo", ha detto ai microfoni della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, aggiungendo: "Ci sono due persone che si avvalgono della facoltà di non rispondere, oltre a Mohamed c'è anche Marco (il collega con il quale Alice si incontrava, ndr). Lui è praticamente scomparso".