Femminicidio Alice Neri, Mohamed Galloul condannato a 30 anni di carcere

Alice Neri e Mohamed Gaaloul

Mohamed Galloul, il 30enne tunisino accusato di aver ucciso nelle campagne di Concordia, nel Modenese, nel novembre 2022 Alice Neri, è stato condannato a 30 anni di carcere. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Modena.

L’udienza era iniziata nella mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio, intorno alle 10. La Corte d'Assise, presieduta dalla dottoressa Ester Russo, si era ritirata in camera di Consiglio poche ore fa per poi emettere il verdetto. La Procura, i pubblici ministeri Claudia Natalini e Giuseppe Amara, avevano chiesto 30 anni di carcere.

Anche le parti civili, mamma e fratello della vittima, rappresentate dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini avevano chiesto la condanna per Gaaloul, così come le altre parti costituite: Udi e Casa delle donne.

A giugno era invece uscito dal processo il marito della vittima, Nicholas Negrini, che per conto del proprio legale Antonio Ingroia aveva chiesto di svolgere nuove indagini. L'avvocato dell'imputato Roberto Ghini aveva chiesto per il proprio assistito l'assoluzione.

Il legale aveva parlato di indagini "talmente carenti da non aver analizzato i rapporti personali tra la signora Alice Neri ed altre persone, quindi non sappiamo se la signora Alice Neri quella mattina avesse un appuntamento con qualcuno perché non sono stati acquisiti i messaggi WhatsApp e Instagram e di un profilo Facebook per un errore evidente della Procura”.

Gaaloul oggi era presente in aula ma nemmeno lui ha rilasciato dichiarazioni. L’avvocato Luca Brezigar, che rappresenta la figlia minorenne della vittima, prima del verdetto aveva parlato della giornata odierna come di una “tappa molto importante".

"Chiunque non vedrà accogliere le proprie tesi impugnerà questa sentenza che continua ad essere una tappa per consegnare una verità processuale, un domani, alla figlioletta della vittima”, aveva detto il legale, citato da Il Resto del Carlino.

La giovane mamma di Ravarino venne uccisa con sette coltellate nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 nelle campagne di Fossa di Concordia. L'assassino successivamente diede fuoco all'auto con a bordo il corpo della vittima.

Nelle arringhe finali i pm avevano elencato gli elementi a carico di Gaaloul. Il 30enne, secondo l'accusa, sarebbe salito sull’auto della vittima alle 3.40 della notte tra il 17 e il 18 novembre 2022, nel parcheggio dello Smart Cafè di Concordia e si sarebbe poi dato alla fuga all’estero, in Francia, dove era stato catturato l'8 dicembre.

Il suo Dna era stato trovato sul manico di una tanica di olio esausto, rinvenuta sul luogo del delitto, che, hanno sempre sostenuto i pm, l'uomo avrebbe utilizzato per dar fuoco al veicolo e al cadavere della 32enne.