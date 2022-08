Omicidio a Pisa, parrucchiere accoltellato davanti al suo negozio Un parrucchiere di circa 30 anni è stato ucciso oggi pomeriggio a Pisa, in zona stazione. L’omicidio è avvenuto sulla soglia del suo negozio, in via Corridori.

A cura di Susanna Picone

Omicidio nel pomeriggio di oggi, domenica 7 agosto, a Pisa. Un uomo è morto dopo essere stato aggredito probabilmente con uno o più colpi di arma da taglio. La vittima è un parrucchiere originario del Marocco: secondo una prima ricostruzione, è stato ucciso nei pressi del suo negozio in via Corridori, vicino alla stazione ferroviaria.

Tutto è accaduto intorno alle 17. Immediati i soccorsi del 118 allertati dalla gente del posto, ma purtroppo ogni sforzo per salvare l'uomo è stato inutile. Sul posto sono intervenute due ambulanze della pubblica assistenza. Il presunto aggressore, da quanto emerso, sarebbe già stato fermato.

La vittima – si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni – è stata raggiunta da almeno una coltellata sul lato destro del petto. È praticamente morto sul colpo. Prima dell’accoltellamento ci sarebbe stata una colluttazione, poi il commerciante sarebbe caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti e stanno operando polizia e carabinieri, che hanno transennato la zona dell’omicidio. Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione. Al momento mantengono il massimo riserbo sull'accaduto. Il corpo della vittima è tuttora a terra coperto da un telo.

"Un ragazzo è stato accoltellato in via Corridoni e purtroppo ha perso la vita. Le condoglianze mie e della comunità pisana giungano sentite alla famiglia. L'omicida si sarebbe già costituito alle forze dell'ordine", le parole del sindaco di Pisa, Michele Conti, intervenuto sul delitto di oggi. "L'episodio che ci lascia costernati è, mi spiace ripeterlo con rammarico – aggiunge -, la dimostrazione di quello che dico in tutte le sedi e a tutti i prefetti e questori che si sono succeduti a Pisa negli ultimi quattro anni: nella zona della stazione serve un presidio fisso interforze che faccia controlli mirati ogni giorno! Ho chiesto più volte di intervenire a Questore e Prefetto, ma sono rimasto inascoltato, come tanti cittadini che segnalano e chiedono maggiore attenzione. Alla polizia municipale non può essere delegata, da sola, questa funzione: si pensi che, a un anno dalla nascita del NOSU, Nucleo operativo sicurezza urbana, sono stati eseguiti 80 arresti in flagranza, dei quali circa la metà nella zona della Stazione".