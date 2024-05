Omicidio a Palermo, donna uccisa a martellate in casa a Borgetto: arrestato il figlio

video suggerito

Dramma a Borgetto, nel Palermitano, dove una donna di 90 anni, Maria Benfante, è stata uccisa a colpi di martello nella sua abitazione lungo la strada provinciale 1. A dare l'allarme è stata la figlia che abita nella villetta al piano superiore e che, dopo aver sentito le urla della madre, si è rivolta alle forze dell'ordine e il 118.

Ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'anziana. Sarebbe stata colpita più volte alla testa.

Per l'omicidio è stato fermato il figlio 59enne della vittima, Maurizio Amoroso, che conviveva con lei. L'uomo, affetto da problemi psichici, è stato portato in caserma e interrogato. Poi è stato emesso il provvedimento di arresto.

Su quest'ultimo sono ricaduti sin da subito i sospetti degli inquirenti. I militari dell'Arma e il medico legale avevano ispezionato l'abitazione dell'anziana. Nel giro di poche ore, terminati i primi rilievi ed esclusa l'ipotesi che la donna avesse battuto la testa in una caduta, la loro attenzione si è concentrata proprio sul figlio. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.

L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare che si tratti proprio dello strumento con cui è stata colpita l'anziana alla testa. Sono state inoltre acquisite le immagini riprese da alcune telecamere installate lungo la strada che in quelle ore hanno immortalato il passaggio di persone e mezzi non lontano dalla villetta dove la novantenne è stata trovata morta.