in foto: immagine di repertorio.

Pomeriggio di sangue nel Foggiano: una donna di mezza età è stata uccisa questa sera nella sua abitazione in via La Bellarte a Orta Nova, alla periferia nord del paese. La vittima si chiama Tiziana Gentile, di 48 anni ed era una bracciante agricola. Sull'accaduto indagano i carabinieri che, al momento, non lasciano trapelare alcuna notizia. Al vaglio ci sarebbe, comunque, la posizione di un uomo. Sul posto anche la scientifica. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata ritrovata con un profondo taglio alla gola.

La vittima era spostata ed aveva due figli di 17 e 18 anni. A quanto si apprende da alcuni parenti della vittima, a dare l’allarme ai carabinieri sarebbero stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla della donna.

Soltanto ieri, sempre a Orta Nova, una bomba è stata fatta esplodere davanti ad un bar di Piazza Pietro Nenni. "In queste settimane – era stato il commento del sindaco Mimmo Lasorsa attraverso il proprio profilo Facebook – le azioni criminose nel territorio sono aumentate tra rapine nelle attività commerciali e questa esplosione. Ancora una volta faremo appello al prefetto di Foggia per chiedere un’intensificazione dei controlli nel nostro paese. Dobbiamo assolutamente evitare che escalation di questo tipo possano aumentare". Non più di due anni fa, nello stesso comune del Foggiano, fu ammazzata Filomena Bruno per mano di Cristoforo Aghilar, ex fidanzato della figlia.

In aggiornamento.