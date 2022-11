Omicidio a Cagliari, donna di 48 anni uccisa a coltellate in casa: si costituisce il marito Femminicidio a Capoterra, in Sardegna: una donna è morta dopo essere stata accoltellata dal compagno che si è costituto alle forze dell’ordine. A lanciare l’allarme i vicini di casa.

Una donna di 48 anni, Slobodanka Metusev, è stata uccisa a coltellate a Capoterra (Cagliari), in Sardegna. Poco dopo si è costituito il marito, Stevan Sajn, 50 anni, che ha confessato il femminicidio. Entrambi, di nazionalità serba, erano ospiti di un centro di accoglienza per migranti in via Gramsci, dove si è consumato il delitto.

Secondo le prime indiscrezioni, l'allarme è scattato intorno a mezzogiorno dopo che alcuni vicini, preoccupati per le grida che si sentivano nella casa dei due in via Gramsci, hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto però i carabinieri della stazione di Capoterra, che ora agiscono coadiuvati da quelli di Cagliari, hanno trovato la donna già morta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.

L’uomo, dopo il delitto, si è consegnato ai militari che ha incontrato per strada: aveva ancora l'arma insanguinata tra le mani. Adesso si trova in caserma e in stato di arresto.

