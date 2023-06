Nuovi nubifragi su Emilia Romagna e Marche: strade come fiumi, voragini e frane nell’Ascolano Una nuova ondata di maltempo con nubifragi sulle Marche ha causato nuovi allagamenti, smottamenti e frane. Particolarmente in difficoltà le zone di Fano, Fabriano e della provincia di Ascoli Piceno. In Romagna allagamenti a Ravenna. Sette famiglie isolate nel riminese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fano, foto da Facebook

I temporali che si sono abbattuti in poche ore sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna e su quelle già provate delle Marche, hanno creato una nuova emergenza con frane, disagi e strade danneggiate. Tra le zone colpite da questa nuova ondata di maltempo vi sono quelle della provincia di Ancona, tra Fabriano e Fano. Nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, i vigili del fuoco hanno compiuto una decina di interventi per allagamenti di alcuni locali sotterranei e alcune strade. Una ventina gli interventi dei pompieri in provincia di Pesaro Urbino. Nell'Ascolano si è registrata la frana di una scarpata con acqua e fango che hanno invaso la strada provinciale 17 in località Rotella.

Fano, foto da Facebook

La frana nell'Ascolano

Una frana ha colpito la strada provinciale castiglianese tra Montedinove e Rotella poco prima delle 18. La viabilità è stata ostruita in entrambi i sensi di marcia a causa del crollo provocato da acqua e fango. Pesanti disagi per gli automobilisti, anche se fortunatamente nessuna vettura è rimasta travolta dai detriti. Le persone a bordo delle loro auto sono state costrette a cercare percorsi alternativi.

Subito dopo l'allarme, le autorità sono entrate in azione con le ruspe per ripristinare almeno in parte la circolazione stradale. Nel corso della serata, dalla collina sovrastante hanno continuato a cadere grosse quantità di terra. La viabilità non è stata ancora ripristinata e la situazione resterà sotto stretto monitoraggio.

Bomba d'acqua a Fano e disagi nelle scuole

La pioggia torrenziale ha colpito anche Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. L'acqua caduta in poche ore ha provocato nuovi allagamenti e la chiusura di diverse strade. La bomba d'acqua arrivata intorno alle 14.30 ha creato gravi disagi, sommergendo completamente alcune delle strade principali. Critica la situazione su via Pisacane, trasformata letteralmente in un fiume. In alcuni video e foto diffusi online, si vedono alcuni titolari di attività commerciali della zona spostarsi a bordo dei gommoni.

Gravemente colpite anche alcuni edifici scolastici quali "Corridoni", "Grillo", "Falcineto" e "Galizi". Le lezioni, però, si svolgeranno regolarmente poiché i tecnici hanno lavorato con impegno per ripristinare le criticità. A fare l'annuncio nella serata di ieri, il Comune di Fano che, a causa dell'emergenza, ha aperto il Centro operativo Comunale.

Allerte meteo previste per oggi

Per la giornata di oggi è prevista l'allerta arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia Romagna, che ieri ha dovuto nuovamente fare i conti con allagamenti su Ravenna e Rimini, e allerta gialla su alcune zone delle Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Puglia, Basilicata e Calabria.