Nuoro, anziana guida contromano sulla statale: un camionista blocca il traffico per evitare incidenti Un camionista ha bloccato il traffico sulla Strada Statale 131 Dcn nei pressi di Lula, in provincia di Nuoro, per permettere a un’anziana che guidava contromano di fare retromarcia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tragedia sfiorata sulla strada statale 131 Dcn, nei pressi di Lula, in provincia di Nuoro. Un camionista ha infatti visto un'anziana guidare contromano in direzione Siniscola. Per evitare il peggio, l'uomo ha prontamente bloccato il traffico con il furgone, permettendo così alla donna di invertire la marcia e immettersi nella corsia corretta.

Al momento la Polizia sta cercando di identificare l'anziana alla guida del veicolo contromano. Il camionista ha ripreso tutto con il cellulare e il video è diventato in breve tempo virale sui canali di messaggistica istantanea. La Polizia Stradale di Nuoro visionerà il filmato per risalire all'identità della donna.

Secondo quanto reso noto, l'anziana era alla guida di un'utilitaria bianca. Per cause ancora da accertare ha imboccato la strada contromano, percorrendola per alcuni chilometri. Il primo ad evitarla è stato un automobilista che viaggiava in direzione di Siniscola. Poco tempo dopo il camionista ha visto il veicolo e ha evitato la tragedia bloccando il traffico per permettere alla conducente di fare retromarcia e rimettere l'auto nel corretto senso di marcia.

La scena è stata ripresa dallo smartphone del camionista. Il video è stato caricato online, poi condiviso sui canali di messaggistica e sui social network. Il filmato è diventato virale in breve tempo ed è stato postato da centinaia di utenti. Tra questi, anche alcuni automobilisti che nella mattinata di oggi, giovedì 22 settembre, stavano percorrendo la Strada Statale.

Fortunatamente l'episodio ha avuto un lieto fine: il traffico ha infatti ripreso il suo normale scorrimento e il pericolo è stato scongiurato. Non sono infatti stati registrati incidenti o feriti.

Saranno le forze dell'ordine ad accertare le dinamiche dei fatti e a capire cosa possa essere accaduto all'anziana che si è immessa sulla Strada Statale nel senso di marcia errato.