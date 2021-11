Novi Ligure: purple drank e pestaggi nei video sui social, incastrata banda di giovanissimi Sequestrati ad alcuni giovanissimi a seguito di un’operazione dei carabinieri di Novi Ligure marijuana, cocaina e flaconi di “Purple drank”.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Undici indagati, di cui sei colpiti da misure cautelari. Siamo a Novi Ligure, nell’Alessandrino, dove gli indagati, tutti giovanissimi, si erano organizzati per vendere droga ai coetanei usando metodi anche violenti. Se i “clienti” non riuscivano a pagare, non mancavano i pestaggi e le rapine. I Carabinieri di Novi Ligure hanno sequestrato hashish, marijuana, cocaina e anche diversi flaconi di medicinali stupefacenti che, comprati in farmacia falsificando ricette mediche, venivano assunte in un mix anche con altre sostanze dando vita a quella che viene chiamata “Purple drank”, una sostanza costituita da una miscela di sciroppo per la tosse a base di codeina e di una bibita gassata.

Ci sono anche dei video che “incastrano” la banda, immagini rinvenute sui cellulari o postate sul social, in cui si vedono gli indagati mentre preparano e assumono droga e non mancano neppure immagini pubblicate dalle stesse vittime dei pestaggi che mostrano i loro volti tumefatti. Sono in corso perquisizioni alla ricerca di droga e anche dell’arma che sarebbe stata utilizzata dal “capo” della banda di giovanissimi, in alcuni casi, per minacciare e rapinare chi non pagava la droga.

La “Purple drank”, tra le nuove droghe che da tempo spopolano in Europa, è appunto un mix a base di codeina, alcolici e sprite. La codeina è una sostanza oppiacea, ottenuta tramite metilazione della morfina, usata per sedare la tosse e capace di creare dipendenza. Non a caso viene anche chiamato "sballo fatto in casa”. La sostanza provoca potenti effetti sedativi e psicoattivi, in alcuni devastanti, divorando la pelle e bucando l'intestino, ma può portare anche al soffocamento e alla morte in caso di abuso.