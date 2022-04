Novara, uccide la compagna in casa e si suicida lanciandosi da un ponte Ipotesi di omicidio-suicidio sul Lago Maggiore. Le vittime sono una donna di 49 anni, accoltellata nella sua abitazione a Dormelletto, e un uomo col quale conviveva che si sarebbe lanciato da un ponte.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 49 anni, Sonia Solinas, è stata trovata morta in una pozza di sangue questa mattina nella sua abitazione nel centro di Dormelletto, paese sulla riviera piemontese del Lago Maggiore, nella provincia di Novara. Si tratterebbe di un omicidio e a ucciderla, secondo le prime indagini, sarebbe stato il compagno, un uomo di 12 anni più giovane con il quale conviveva da una quindicina d'anni e che poi si sarebbe tolto la vita. Un cadavere che si ritiene possa appartenere all’omicida è stato infatti rinvenuto poco dopo le 11,30 nella zona di San Bernardino Verbano, nei pressi di Verbania, sotto al ponte Casletto a Rovegro. A trovarlo alcuni operai che stavano lavorando a un canale dell’Enel.

I due avevano da anni una relazione che alcuni testimoni hanno definito “burrascosa" ma per il momento non sarebbero emerse segnalazioni ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, dopo aver ucciso la compagna, avrebbe lasciato l'appartamento e si sarebbe lanciato con l'auto dal ponte. Le indagini dei carabinieri sono in corso. A trovare in casa il corpo della vittima intorno alle 10 di questa mattina e dare l’allarme è stata la mamma, allertata dal datore di lavoro della donna che non l’aveva vista arrivare. Sonia Solinas sarebbe stata uccisa a coltellate.

Articolo in aggiornamento