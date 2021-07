Novara, litiga con il vicino di casa per strada e lui lo accoltella: morto 60enne É deceduto all’ospedale di Novara il 60enne accoltellato dal vicino di casa nella mattinata di oggi 17 luglio. L’uomo avrebbe incontrato il vicino mentre passeggiava per le vie del centro e i due avrebbero iniziato una discussione poi finita in tragedia. Tra le chiamate al 112 anche quella dell’aggressore che ha sostenuto di essersi difeso.

A cura di Gabriella Mazzeo

É morto all'ospedale Maggiore di Novara l'uomo accoltellato dal vicino di casa nella mattinata di oggi sabato 17 luglio a Santa Rita. Il 60enne accoltellato avrebbe incontrato per strada il vicino, tra via Campano e via Valsesia. I due uomini avevano avuto diverse discussioni negli anni legate a problemi condominiali. Molte di queste erano state particolarmente violente secondo quanto testimoniato dai residenti nello stesso palazzo. Nessuna però aveva mai fatto pensare a una possibile aggressione fisica. Per dinamiche ancora da accertare, tra i due sarebbe nata una lite durante la quale il 60enne è stato accoltellato.

Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti e i residenti in zona. Il 112 ha infatti ricevuto diverse telefonate e tra queste ci sarebbe anche quella dell'aggressore, che ha riferito di essersi difeso. Sul posto sono subito accorse diverse volanti della polizia e il personale del 118 per le cure del caso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara, dove da subito le sue condizioni di salute sono apparse critiche. Diverse ore dopo l'arrivo nel nosocomio, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Ora sulla vicenda indaga la polizia. L'aggressore è stato fermato, ma sono ancora molti i punti da chiarire.

Le forze dell'ordine cercano di capire cosa abbia portato i due vicini di casa, che si erano solo incrociati per strada, a discutere animatamente fino ad arrivare all'aggressione. L'uomo che è stato fermato dagli agenti è ora sotto interrogatorio. Sembra che i due risiedessero in un condominio poco distante dal luogo della discussione finita in tragedia e più volte avrebbero litigato violentemente per questioni riguardanti il vicinato. Questa mattina l'incontro sarebbe stato del tutto casuale. Il tutto è sfociato poi in un'aggressione.