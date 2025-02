video suggerito

"Nostro figlio col labbro rotto, balbettava", maestra d'asilo ai domiciliari a Villafranca di Verona L'indagine dei carabinieri di Verona è partita dalla denuncia di alcuni genitori che avevano segnalato disagi e problematiche dei figli che frequentavano l'istituto. Una coppia in particolare racconta che, negli ultimi tempi, il loro bambino era cambiato: si svegliava di notte, aveva iniziato a balbettare e manifestava difficoltà ad andare in bagno, rifiutandosi di chiudere la porta.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

"A volte nostro figlio tornava a casa con un graffio o con il labbro rotto. Ci è sempre stato detto che aveva litigato con un compagno. Dopo la notizia dell’arresto ci vengono però ulteriori dubbi". A parlare sono i genitori di uno degli alunni malmenati dall'insegnante di una scuola dell’infanzia nell’area di Villafranca di Verona arrestata per maltrattamenti. La 44enne è stata incastrata dai racconti dei piccoli e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei carabinieri. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Verona su richiesta della procura.

Negli ultimi tempi nostro figlio era strano. Si svegliava di notte, aveva iniziato a balbettare e ad avere alcuni problemi quando andava in bagno. Ormai dobbiamo sempre accompagnarlo e non vuole mai chiudere la porta. Non sappiamo se possa essere tutto collegato ad alcuni episodi vissuti a scuola, ma abbiamo qualche sospetto", raccontato, come riporta il Corriere Veneto.

I genitori degli alunni seguiti dalla maestra sono stati informati dalla scuola solo lunedì, circa dieci giorni dopo l’arresto eseguito dai carabinieri di Villafranca su ordine della Procura di Verona. Un vero choc. "Siamo impazienti e allo stesso tempo impauriti di sapere che cosa sia veramente accaduto in classe ai nostri figli — dicono alcuni genitori fuori da scuola, mentre aspettano l’uscita dei bambini —. Cerchiamo però di stare tranquilli per non preoccupare ulteriormente i bimbi".

Una mamma racconta che la maestra aveva seguito tutti e tre i suoi figli. Era severa, ma nessuno di loro si era mai lamentato. Anzi, la più piccola la "adorava", nonostante fosse una bambina che faticava a fidarsi delle persone. Quando ha saputo che non l’avrebbe più rivista, ci è rimasta molto male.

Le indagini sono iniziate a novembre dopo le denunce di alcuni genitori, preoccupati per i disagi dei figli. Per verificare i racconti, i carabinieri hanno installato telecamere, che avrebbero ripreso la maestra mentre maltrattava i bambini. Le prove hanno portato all’arresto della donna.