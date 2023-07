Non torna a casa, Bartolomeo trovato morto in campagna a 28 anni: ucciso a colpi di fucile Il giovane allevatore pugliese di 28 anni è stato trovato morto nelle scorse ore nelle campagne di Mattinata, in provincia di Foggia. Aveva ferite da arma da fuoco alla schiena e al busto.

A cura di Antonio Palma

Non era tornato a casa dopo una faticosa giornata di lavoro in campagna e i familiari si erano preoccupati avviando le ricerche, così è stato scoperto il corpo senza vita di Bartolomeo Lapomarda, giovane allevatore pugliese di 28 anni trovato morto nelle scorse ore nelle campagne di Mattinata, in provincia di Foggia. Il macabro rinvenimento è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 17 luglio, quando i carabinieri, allertati dai parenti, sono giunti in località San Martino Tagliata, ai confini tra i Comuni di Monte San'Angelo e Mattinata, facendo la terribile scoperta.

Da un primo esame esterno del cadavere della vittima, è emerso subito che il 28enne era stato vittima di colpi di arma da fuoco. L’ipotesi è che Bartolomeo Lapomarda sia stato vittima di un vero e proprio agguato mentre lavorava ed accudiva gli animali nei suoi campi all'interno dell’azienda agricola. Il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di fucile che non gli hanno dato scampo.

Secondo l’esame del medico legale, giunto sul posto, l’uomo aveva ferite da arma da fuoco alla schiena e al busto ma maggiori dettagli potranno arrivare solo dopo i risultati dell’autopsia, già disposta dai pm foggiani. Le indagini dei carabinieri, partite immediatamente, non escludono alcuna ipotesi, si indaga a tutto campo: su una possibile vendetta ma anche in generale sui legami del giovane con altri personaggi della zona.

Il 28enne infatti nel 2016 era stato arrestato in quanto accusato insieme ad altre due persone di aver aggredito con un'accetta un 30enne di Mattinata per questioni legate a litigi continui per lo sconfinamento dei pascoli nei terreni della zona. L'uomo all'epoca era stato ripreso dai video di una telecamera della zona mentre il luogo in cui è stato ucciso non ha telecamere.

Intanto nella notte in carabinieri hanno effettuato numerose perquisizioni ed eseguiti alcuni stub, l'esame per verificare la presenza di polvere da sparo su mani o indumenti, e non è escluso che nelle prossime ore possano esserci sviluppi.