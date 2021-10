No Green pass tornano in piazza, due cortei a Roma: nuovo presidio a Trieste Il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli incontrerà alle 11 una delegazione del Coordinamento 15 ottobre, cui fa riferimento Stefano Puzzer. Dopo lo scioglimento di quello di ieri, ci sarà a Trieste un presidio in piazza Unità. Intanto due manifestazioni No Green Pass, entrambe non autorizzate, si terranno anche a Roma nella zona del Circo Massimo.

A cura di Chiara Ammendola

Saranno due le manifestazioni No Green Pass che si terranno quest'oggi, sabato 23 ottobre, a Roma, nell'ultimo sabato prima del vertice dei capi di Stato e di governo del G20 del 30 e 31 ottobre. Entrambi i cortei non autorizzati si terranno nella zona del Circo Massimo. A scendere in piazza sabato saranno gli attivisti del movimento "Liberi cittadini", lo stesso del quale fa parte Pamela Testa, arrestata dopo gli scontri del 9 ottobre. Nell'altra manifestazione è prevista la partecipazione, tra gli altri, dell'attore Enrico Montesano e dell'ex grillina Sara Cunial. Circa un migliaio le persone attese ai due appuntamenti per i quali la Questura di Roma non sembra temere particolari tensioni, dopo l'assalto alla Cgil avvenuto due settimana fa.

No Green Pass a Trieste, emessi 12 fogli di via

Anche a Trieste ci sarà un nuovo presidio che vedrà tra le altre cose l'incontro fra il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, e il direttivo del Coordinamento 15 ottobre. Presente anche il leader del Coordinamento che ha annunciato alle 10 un presidio in piazza Unità Ed il corteo non autorizzato, prima organizzato e poi annullato dallo stesso coordinamento, è stato al centro dei controlli della questura di Trieste che ha identificato circa 1.500 persone ed emesso 12 fogli di via: 8 nei confronti di appartenenti al movimento CasaPound, due nei riguardi di anarchici e due a carico di estremisti di destra. Uno di loro aveva con sé una maschera antigas, un coltello multiuso, un cacciavite, una bomboletta spray e un caschetto. "Ci dispiace che la scintilla che avevamo contribuito a creare sia sotto pesante soffocamento”, dice il Coordinamento No Green pass, uno degli organismi che assieme al Coordinamento 15 ottobre e al movimento 3V si contende la leadership della piazza No pass, annunciando che non finisce qui: “La lotta sarà ancora dura”. Intanto ieri si è sciolto anche il presidio in piazza Unita’ d’Italia.