Nicoletta Polla Mattiot e il silenzio, l’autrice a Fanpage.it: “Vorrei leggere i temi dei maturandi” Nicoletta Polla Mattiot è l’autrice di uno dei brani su cui i maturandi si sono confrontati nella prima prova scritta di oggi. Tema: il silenzio. L’autrice a Fanpage.it: “Per me il silenzio è un lusso e una conquista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Chiara Daffini

"Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione" è il brano della scrittrice, giornalista e divulgatrice Nicoletta Polla Mattiot scelto per una delle sette tracce che i maturandi 2024 hanno svolto oggi, mercoledì 19 giugno, durante la prima prova scritta dell'esame di Stato. Fanpage.it ha sentito l'autrice al telefono per sapere come ha reagito a questa notizia del suo nome per il testo argomentativo/tipologia B.

"Sono felicissima – la risposta di Polla Mattiot – mi riempie di gioia sapere che ragazze e ragazzi della generazione Z abbiano avuto la possibilità di confrontarsi con questo tema".

Lei come ha scoperto il silenzio?

Me ne occupo da trent’anni. Ho iniziato a studiarlo ai tempi della tesi a Torino, dove mi sono laureata in Retorica e tecnica della comunicazione. Anche il silenzio parla, infatti il mio lavoro partiva proprio dall’Istituto Oratoria di Quintiliano, al cui interno si parlava anche dell’importanza del tacere.

Lei come avrebbe svolto il tema?

Partendo dal silenzio come scelta e non come imposizione. Siamo abituati a percepire il silenzio in senso coercitivo – Stai zitta! -, mentre il tema su cui ho focalizzato i miei studi è il silenzio come possibilità, come decisione di tacere anche quando si potrebbe parlare. Negli anni ho capito che la nostra società ha bisogno anche di questo vuoto di parole e non rumore, che è riflessione, ascolto, dare spazio alle emozioni.

Grazie ai social media tutti possono dire tutto.

Ma possono anche scegliere di non farlo. La necessità del silenzio si avverte ancora di più nell'era del digitale, dove basta essere dotati di uno smartphone o un computer per dire la propria a tutti, invece non è necessario esprimere sempre un’opinione per validare la propria presenza nel mondo.

Secondo lei perché oggi il silenzio è così bistrattato?

Perché oggi anche il tempo libero è pieno di cose da fare e il non fare e non dire viene percepito come perdita, anziché come arricchimento. Invece il silenzio io lo vedo come un lusso e al tempo stesso una conquista, una scelta precisa nell’epoca del rumore.

Una ragazza oggi ci ha detto che si è piacevolmente stupita nel trovare questa traccia e che è stata contenta di aver avuto modo di riflettere sulle situazioni in cui è opportuno stare in silenzio. Secondo lei quali sono?

Innanzitutto dobbiamo togliere aggettivi e verbi che rimandano all’imposizione. Non "si deve", non "bisogna", non "è opportuno" stare in silenzio, ma si può scegliere di tacere. Credo che una delle dimensioni in cui maggiormente il silenzio può giovare sia quella emotiva: dare spazio alle emozioni non necessariamente implica l’utilizzo della parola. Comunicano anche i gesti, gli sguardi e l’assenza di verbalità.

Le piacerebbe leggere i temi dei maturandi che hanno scelto la traccia sul silenzio?

Sì, mi piacerebbe moltissimo. Insegno “Silenzio e comunicazione” ai ragazzi dell’Università Iulm di Milano e devo ammettere che ascoltare le loro riflessioni mi porta ogni volta a guardare un tema che analizzo da anni sotto nuovi e più freschi punti di vista. Sarei curiosa di leggere le riflessioni dei diciottenni di oggi, cresciuti sicuramente con meno silenzio rispetto alle generazioni precedenti.