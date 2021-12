Neve in Italia, le previsioni meteo di Giuliacci: “Festa dell’Immacolata con pioggia e gelo” Che tempo farà fino al 10 dicembre, incluso il ponte dell’Immacolata? Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “L’inverno parte col piede giusto, in arrivo tre perturbazioni atlantiche porteranno neve, gelo e pioggia”.

A cura di Ida Artiaco

"I prossimi 10 giorni saranno caratterizzati dall'arrivo dell'inverno, che irromperà da Nord a Sud con neve anche in pianura, gelo e piogge". Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it: l'esperto a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione su cosa accadrà dal punto di vista meteorologico nel nostro Paese fino al 12 dicembre circa, incluso, dunque, l'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata. Le protagoniste di questa prima decade del mese saranno tre perturbazioni atlantiche che porteranno aria fredda da un angolo all'altro della Penisola.

Dove e quando nevicherà in Italia, l'elenco delle Regioni

Immagine di repertorio.

Secondo le previsioni di Giuliacci, "l'inverno, che comincia dal punto di vista climatico il primo dicembre, quest'anno parte alla grande, perché abbiamo già una perturbazione che in questo momento sta interessando il medio Adriatico al Sud ed è seguita da aria fredda. Poi ce ne saranno altre due, dunque in totale ci saranno 3 perturbazioni atlantiche in dieci giorni, cioè tre sistemi nuvolosi con il loro ciclone al centro seguite da aria fredda di origine polare. Per questo, nei prossimi giorni avremo una situazione tipicamente invernale".

L'inverno parte col piede giusto anche per quanto riguarda la neve. "La perturbazione che è arrivata ieri e che interessa il Sud è seguita da venti freddi che tra il 4 e il 5 dicembre sfoceranno su quasi tutto il Centro Nord – ha spiegato il colonnello -. Tra il 5 e il 7 arriverà una nuova perturbazione dall'Atlantico, accompagnata sempre da aria fredda sul Nord e sulla Sardegna. Ciò significa che già dal 5 dicembre avremo nevicate deboli fino a quote molto basse sulle Alpi Centro Orientali e sulle Prealpi Venete, ma anche su Emilia, Toscana e Umbria fino a 400/700 metri. Il 6 ancora per effetto di questa aria fredda ci saranno ancora nevicate fino a 300 metri su Toscana, Umbria, Abruzzo e tutto il Centro e il Nord della Sardegna.

Le previsioni meteo per il giorno dell'Immacolata

Tra il 7 e l'8 dicembre arriverà una nuova perturbazione che attraverserà soprattutto il Nord Italia. "Ci saranno nevicate a sorpresa il giorno della festa dell'Immacolata – ha continuato Giuliacci – su quasi tutto il Centro Nord, anche in pianura. Chi sarà coinvolto? Piemonte, Lombardia, Emilia, in particolare le aree di Piacenza e Parma, il Veneto e il Friuli. Sul resto del Nord fiocchi cadranno anche a quota molto basse, mentre sulle Alpi potranno raggiungere i 30 centimetri, una buona notizia per gli appassionasti in vista del Natale".

Laddove non nevicherà ci saranno piogge abbondanti come al Sud: "Pioverà soprattutto al Sud ma tutta Italia sarà interessata da precipitazioni – ha concluso Guliacci -. Tra l'11 e il 12 dicembre le correnti fredde si allontaneranno dando un po' di tregua con una parentesi tiepida".