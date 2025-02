video suggerito

Neve a bassa quota in arrivo nel weekend, dove e quando cadrà: le previsioni meteo di sabato e domenica Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio maltempo e freddo sull'Italia con neve fino a bassissima quota sul nord ovest dove sono attesi accumuli anche abbondanti. Piogge anche al sud e temperature in diminuzione ovunque su valori più bassi.

A cura di Antonio Palma

Nel weekend dell’8 e 9 febbraio 2025 tornano maltempo, freddo e neve sull’Italia. Tra sabato e domenica attese nevicate fino a bassissima quota. A causa di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale, la neve cadrà copiosa fino in pianura con accumuli anche abbondanti sull’Italia nord occidentale. Vento forte e freddo anche nel resto del centro nord e piogge sparse anche al sud con temperature in diminuzione ovunque su valori più bassi rispetto ai giorni scorsi.

Dove nevicherà a quote basse nel weekend: le previsioni sulla neve

Le previsioni del weekend indicano neve abbondante e fino a bassissime quote sul nord ovest dell’Italia dove i fiocchi cadranno fino in bassa collina e in pianura. La neve cadrà fin dalla notte tra venerdì e sabato e imbiancherà in particolare i versanti nord dei rilievi liguri di ponente e il basso Piemonte già a quote di pianura ma nevicate interesseranno tutte le Alpi occidentali, compresa la Valle D’Aosta, con accumuli anche abbondanti. Neve al di sopra dei 700 metri anche su Lombardia e rilievi appenninici dell’Emilia. Anche nella giornata di domenica la neve continuerà a cadere a quote di bassa montagna tra Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, ma con miglioramento nel pomeriggio.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà sabato 8 e domenica 9 febbraio

Oltre alle nevicate al nord, tra sabato 8 e domenica 9 febbraio il maltempo interesserà anche il centro sud con piogge sparse e vento forte. Sabato avremo piogge intense su Nord ovest ma anche nubi compatte sulle regioni tirreniche con precipitazioni diffuse, localmente a carattere temporalesco sulla Sardegna e dal pomeriggio anche sulle coste della toscana. Al mattino piogge anche su Sicilia e sulla Calabria ionica. Tempo più asciutto domenica con nubi che tenderanno a diradarsi nel corso del giorno su gran parte del centro sud.