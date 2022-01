Nessuna estrazione del Lotto e SuperEnalotto oggi 6 gennaio: cosa succede e quando si recupera L’estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, è stata rinviata: la ragione è da ricercarsi nel regolamento del Lotto. Ecco cosa succede e quando si recupera l’estrazione.

A cura di Redazione

L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in programma oggi, giovedì 6 gennaio 2022, non verrà effettuata. Cambia nuovamente il calendario degli appuntamenti con le lotterie italiane in virtù delle festività legate all'Epifania, dopo le variazioni subite durante il Natale e il Capodanno. Cosa succede oggi e perchè l'estrazione non si svolge? Il motivo è da ricercarsi nel regolamento del gioco del Lotto, il quale prevede che gli appuntamenti con le estrazioni non possano cadere in concomitanza con giorni festivi. Il 6 gennaio, data dell'Epifania, è un giorno festivo, quindi l'appuntamento con i concorsi a premi viene rinviato.

L'estrazione del Lotto e 10eLotto che non si è svolta oggi verrà infatti recuperata nella giornata di domani, venerdì 7 gennaio 2022, come riportato sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gioco del Lotto tornerà poi direttamente martedì 11 gennaio 2022 con la nuova estrazione, riprendendo infine i suoi appuntamenti canonici ogni martedì, giovedì e sabato.

Discorso diverso per l'estrazione del SuperEnalotto, che seguirà un calendario differente rispetto agli appuntamenti di Lotto e 10eLotto. L'estrazione mancata di oggi, infatti, verrà recuperata il prossimo sabato 8 gennaio, mentre l'estrazione originariamente in programma l'8 gennaio è rimandata a lunedì 10 gennaio 2022. La prossima settimana, quindi, le estrazioni del SuperEnalotto saranno 4 e non 3: si terranno infatti di lunedì, martedì, giovedì e sabato.