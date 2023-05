Nessuna estate anticipata, sarà un maggio piovoso e fresco: le previsioni meteo del colonnello Guidi Pioggia e temperature in calo per tutta la settimana. Il mese di maggio sarà ricco di perturbazioni, anche se brevi e poco intense, e caratterizzato da tempo instabile. Le previsioni meteo del tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Pioggia e temperature in calo per l'intera settimana. Dopo qualche giorno di sole, il mese di maggio proseguirà all'insegna del tempo instabile con diverse perturbazioni che si alterneranno tra loro. Lo spiega a Fanpage.it il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi che sottolinea come le precipitazioni in arrivo su quasi tutta Italia nei prossimi giorni non saranno intense ma continue e piuttosto diffuse.

Quella che è appena cominciata sarà una settimana caratterizzata da un'ondata di maltempo nell’area mediterranea e sull’Italia. Il primo vortice è già arrivato e fino al weekend ci sarà un'alternanza tra fasi soleggiate e rischio di rovesci e temporali che riguarderà un po' tutta la Penisola: “In realtà le previsioni mensili – spiega il colonnello Guidi – sembrano delineare uno scenario per cui il connubio pioggia-fresco sarà il comune denominatore di questo mese, al di là di una ripresa che potrebbe arrivare forse nell'ultima settimana di maggio”.

Quella appena iniziata è una settimana caratterizzata dal maltempo: cosa dobbiamo aspettarci?

In realtà una perturbazione è già arrivata, ma al di là di qualche pioggia abbondante arrivata su alto Veneto e Trentino non ha portato grossi scombussolamenti. Quello che è importante invece è che ha aperto la strada a una serie di perturbazioni che arriveranno sull'Italia nelle prossime settimane: una di queste la vedremo tra martedì sera e mercoledì. Inizierà con qualche pioggia su Nord-Ovest e poi proseguirà con piogge su tutto il paese.

Non sono temporali o fenomeni particolarmente intensi, anche se diffusi, nel senso che ci potrà essere qualche pioggia più abbondante ma non sarà mai eccessiva. La caratteristica di questi eventi è che saranno di breve durata: giungeranno e passeranno in poco tempo. Anche quello di mercoledì, al di là di qualche residuo al Sud nella giornata di giovedì, durerà poco.

La pioggia arriverà anche nel weekend?

Giovedì sera arriverà un'altra perturbazione, venerdì colpirà le regioni settentrionali e parti di quelle del Centro, poi entro sabato si estenderà in tutto il paese. E proprio nel weekend, anche se è presto dirlo, potrebbero esserci eventi intensi, soprattutto al Sud. Possiamo dire sicuramente che pioverà praticamente ovunque, anche nelle zone di Nord-Ovest.

E cosa accadrà alle temperature?

Le temperature si manterranno piuttosto basse, saranno sotto media per tutta la settimana e sicuramente anche per l'inizio della successiva. Non farà freddo, ma non farà nemmeno caldo, resteremo sui 21/22 gradi, anche 18 a tratti. Diciamo che sarà leggermente più fresco rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare nella seconda settimana di maggio.

In realtà le previsioni mensili sembrano delineare uno scenario per cui questo connubio pioggia-fresco sarà il comune denominatore di questo mese, al di là di una ripresa che potrebbe arrivare forse nell'ultima settimana di maggio: avremo diverse perturbazioni da qui alla fine del mese.

Quindi vivremo un nuovo mese di aprile?

Possiamo dire con ottima approssimazione che, se le previsioni sono rispettate, non ci sarà nessun inizio anticipato dell'estate. Questo è sicuro.

Questa pioggia aiuterà a combattere la siccità?

Al Centro-Sud la siccità è finita già da diversi mesi, sulle zone di Nord-Est è arrivata molta acqua, e altra ne arriverà, quindi credo di poter dire che anche lì il problema al momento è rientrato, infine sulle zone di Nord-Ovest sicuramente arriverà dell'acqua, ma non sarà moltissima, quindi resterà un po' di sofferenza. Il problema non sono le piogge di ora che fortunatamente ci sono, ma il pregresso, quanto non è arrivato in passato.

Considerato quanto accaduto in Emilia-Romagna, dobbiamo aspettarci piogge intense?

Non sembrano esserci fenomeni particolarmente intensi all'orizzonte, ma se piove laddove ci sono situazioni critiche è ovvio che potrebbero esserci dei problemi.