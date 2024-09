video suggerito

Neonati trovati morti a Parma: chi è Chiara Petrolini, la 22enne indagata, e cos’è successo a Traversolo Il 9 agosto 2024 il corpicino senza vita di un neonato è stato trovato nel giardino di una villetta a Traversetolo, in provincia di Parma. La madre del piccolo è stata identificata, è Chiara Petrolini, una 22enne che abita nella villetta insieme alla famiglia, ora indagata per omicidio e occultamento di cadaveri. Pochi giorni fa nello stesso giardino sarebbero stati ritrovati i resti di un secondo neonato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Neonati sepolti in giardino a Parma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 9 agosto 2024 la tragica notizia del ritrovamento del corpicino senza vita di un neonato nel giardino di una villetta ha scosso il piccolo comune di Traversetolo, in provincia di Parma. La madre del piccolo è stata identificata, è una 22enne che abita nella villetta insieme alla famiglia.

Pochi giorni fa nello stesso giardino sarebbero stati ritrovati i resti di un secondo neonato. La giovane è ora indagata con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere e gli inquirenti stanno cercando di capire se la 22enne sia coinvolta in entrambi i decessi.

Dall'autopsia eseguita sul corpo del primo neonato, è emerso che il piccolo era nato vivo e che sarebbe stato successivamente ucciso. Dai primi accertamenti sui resti del secondo, invece, è emerso che risalirebbero a più di un anno fa. Le indagini sono in corso.

Chi è la 22enne che ha partorito e sepolto il neonato

La 22enne, che si chiama Chiara Petrolini e che abita nella villetta insieme ai familiari, è l’unica persona che al momento risulta indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, come già detto. Finora ha ammesso solo la maternità del primo bimbo ritrovato.

Secondo una nota diffusa dalla Procura, la giovane era la sola "a conoscenza della gravidanza" e nessuno, all'infuori di lei lo sapeva "né familiari, né padre del bambino, né amiche/amici" e il parto sarebbe "avvenuto nella casa familiare" in "solitudine, senza la collaborazione nè la presenza di nessuno, al di fuori della ragazza".

Nel comunicato, la Procura ha anche sottolineato come "allo stato dei fatti è accertata l'estraneità dei genitori della ragazza, madre del neonato" e del "papà del neonato".

Il ritrovamento del corpicino del primo neonato

Il primo neonato è stato trovato morto nel giardino della villetta in provincia di Parma, il piccolo era chiuso in un sacchetto della spazzatura. Il proprietario di un'abitazione vicina, dopo aver notato il sacchetto con il bimbo di pochi giorni ormai senza vita, aveva allertato le forze dell’ordine che erano arrivate sul posto per i rilievi del caso. Chi indaga aveva subito raccolto le testimonianze dei vicini.

L’identificazione della madre del neonato trovato morto

Dopo aver trovato il primo neonato, gli inquirenti hanno lavorato giorno e notte per identificare la madre del piccolo. Il 28 agosto sono arrivati alla soluzione del mistero e sono stati in grado di darle un volto e un nome.

Informazioni che non sono state rese note, visto che le delicate indagini sono ancora in corso. La mamma è una ragazza del posto, una studentessa di 22 anni, ed è stata identificata grazie all'esame del Dna effettuato su diversi abitanti della zona.

Il ritrovamento del secondo neonato nello stesso giardino: la soffiata di un’amica della 22enne

I resti del secondo neonato sono stati rivenuti dai Carabinieri nello stesso perimetro dove dal 9 agosto stanno andando avanti le indagini. A riportare la notizia in esclusiva era stata la trasmissione Quarto Grado su Rete 4.

Gli inquirenti avevano quindi richiesto ulteriori approfondimenti e analisi genetiche per capire chi può averlo concepito e soprattutto chi lo ha seppellito lì.

Anche se non siano arrivate conferme ufficiali dagli inquirenti (ma neppure smentite), l'indiscrezione che ha portato al ritrovamento del secondo neonato sarebbe arrivata dagli interrogatori fatti ad amici e familiari della 22enne.

Gli inquirenti avrebbero ricevuto la "soffiata" da una delle amiche della studentessa indagata e, arrivati sul posto, avrebbero effettivamente trovato i resti di un altro neonato.

Come ha fatto la 22enne a partorire da sola e nascondere i corpi

Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, la 22enne avrebbe fatto tutto da sola. La giovane, madre del bimbo trovato morto nel campo il 9 agosto scorso, non sarebbe stata seguita da un ginecologo e sembra che i genitori e il fidanzato non fossero a conoscenza della gravidanza.

La 22enne avrebbe partorito da sola in casa senza l'aiuto di terzi. La ragazza avrebbe quindi dato alla luce il bimbo inducendo il parto da sola, poi avrebbe ucciso il piccolo e l’avrebbe nascosto in una buca del giardino.

Bambini trovati sepolti in giardino a Parma, lo shock della comunità

"Già c'era una notizia complessa da digerire, qualcosa che ha sconvolto l'intera comunità. La conferma di un secondo caso complicherebbe ulteriormente il quadro generale. Ci auguriamo che gli inquirenti chiariscano presto cosa sta accadendo", aveva detto riferito al tg di TvParma il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto, dopo il ritrovamento del secondo corpicino.

"Non ci siamo fatti nessuna idea, è una cosa talmente grossa che è difficile da commentare. In tanti sono rimasti senza parole, come me. Al momento ulteriori commenti sono prematuri perché rimangono ancora tanti misteri che avvolgono la vicenda. Speriamo che le indagini possano individuare eventuali colpevoli e complici per fare chiarezza. – aveva aggiunto Dall'Orto – Speriamo che si arrivi alla conclusione dell'inchiesta quanto prima".