Neonata trovata morta nel Padovano: fermata per omicidio aggravato la mamma 29enne La madre 29enne della neonata trovata morta a Piove di Sacco, in provincia di Padova, è stata fermata per omicidio aggravato. Decisivi sembra siano stati i primi esami esterni sul corpicino: la piccola sarebbe stata soffocata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

La madre 29enne della neonata trovata morta a Piove di Sacco, in provincia di Padova, è stata fermata per omicidio aggravato. Il fermo è stato notificato dall'Arma alla giovane all'ospedale di Padova, dove era stata accompagnata per una serie di visite specialistiche, guardata a vista dai militari per tutto il giorno. La 29enne non avrebbe precedenti penali.

I Carabinieri avevano ipotizzato fin da subito l'infanticidio, dicendo che la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali". Decisivi sembra siano stati i primi esami esterni sul corpicino, la piccola sarebbe stata soffocata.

La donna non sarebbe stata ancora sentita né dai militari né dal sostituto procuratore Sergio Dini che ha comunque fatto un sopralluogo nell'appartamento dove la 29enne ha partorito. Il personale medico del 118 era intervenuto nella notte nell'appartamento che si trova sopra un night club dove la madre lavora.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati una collega della donna e un loro amico che si trovavano nel night club, a quell'ora ancora aperto. Il loro intervento sarebbe avvenuto quando la giovane aveva già partorito da sola nel bagno.

Sia il night club che la casa sono presidiati dai Carabinieri che hanno fatto intervenire anche i colleghi del Nas e quelli dell'Ispettorato del lavoro poiché vogliono accertare le condizioni igieniche della casa e verificare la posizione contrattuale delle persone che lavorano nel locale.

La 29enne viveva da circa un paio di mesi sopra il locale notturno, ha riferito ai giornalisti il comandante dei locali carabinieri, Giacomo Chimienti. Ai microfoni del Tgr Rai la sindaca di Piove di Sacco, Lucia Pizzo, ha spiegato che la giovane non era residente nel comune padovano e che la sua vicenda era sconosciuta ai servizi sociali.

I Carabinieri del Reparto operativo di Padova e i colleghi della Compagnia di Piove di Sacco stanno lavorando intensamente per cercare di ricostruire cosa sia realmente avvenuto nel bagno e soprattutto per capire quale fosse lo stato di salute della bimba dopo il parto.