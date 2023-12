Neonata muore dopo parto in casa, ricoverata d’urgenza la madre: indagini in corso A Cisternino, in provincia di Brindisi, una neonata è morta dopo il parto avvenuto all’interno di un’abitazione. La madre è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Perrino per un’emorragia. La Procura sta indagando sulla dinamica e le cause del decesso.

A cura di Eleonora Panseri

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in provincia di Brindisi. A Cisternino nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, una neonata è morta subito dopo il parto. Il decesso sarebbe avvenuto all'interno di un‘abitazione, dove la piccola era stata fatta nascere. S'indaga sulla dinamica e le possibili cause della morte.

La madre ricoverata in ospedale per un'emorragia

La mamma della piccola questa mattina è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove al momento sarebbe ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. La notizia è stata confermata anche dall'Asl brindisina.

Appena giunti sul posto, i sanitari hanno prestato immediatamente le prime cure stabilizzando le condizioni della donna che subito dopo il parto aveva avuto un'emorragia. Poi è stata trasportata nella struttura sanitaria per il ricovero.

Leggi anche Cadavere trovato in un fondo commerciale in centro a Pisa: indagini in corso

Indaga la Procura di Brindisi

Non è ancora chiara l’intera dinamica di quanto accaduto, di come sia avvenuto il parto e di come la donna sia stata seguita durante il decorso della gravidanza. Per questo sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Procura di Brindisi.

Secondo quanto riporta Tgcom24, la donna sarebbe una 34enne, la cui famiglia è conosciuta nel piccolo borgo del Brindisino dove risiedeva. Dopo aver avvertito i primi dolori, la partoriente avrebbe quindi raggiunto la casa dei genitori, che si trova non distante dal suo appartamento dove la donna avrebbe dato alla luce la piccola.

Da qui sarebbe quindi giunta la chiamata al 118 per richiedere l'intervento dei soccorritori. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto, anche attraverso l'acquisizione di alcune testimonianze che potrebbero aiutare a chiarire se la mamma della bimba abbia scelto di partorire in casa o se non sia riuscita a raggiungere l’ospedale in tempo per far nascere la piccola in una struttura.