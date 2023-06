Neonata ingoia le medicine della madre mentre è in vacanza: ricoverata in prognosi riservata L’incidente è avvenuto a Bibione (Vicenza) nella serata di lunedì: la famiglia tedesca era a cena quando i genitori si sono accorti che la figlia, di appena un anno, aveva ingerito almeno due compresse delle medicine della madre. Corsa contro il tempo per i soccorsi, la bimba è ora ricoverata ma è fuori pericolo.

A cura di Teresa Fallavollita

Erano arrivati a Bibione, in Veneto, per trascorrere qualche giorno di vacanza in Italia, una coppia di genitori tedeschi con la loro bambina, quando all’improvviso, lunedì sera, è stata sfiorata la tragedia. La figlia, infatti, prima che potessero fermarla, ha ingoiato alcuni medicinali della madre.

Fortunatamente l’immediato intervento del personale medico ha permesso di evitare il peggio: la piccola ora si trova all’ospedale di Vicenza, ma non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 5 giugno. La famiglia tedesca, arrivata in Italia per godersi un po’ di relax in riva al mare di Bibione, si trovava a cena in una struttura in via Egeria quando i genitori si sono accorti che la figlia, di appena un anno di età, aveva ingerito almeno due pasticche di un medicinale prescritto alla madre per una patologia di cui soffre da anni, e che quindi porta sempre con sé.

Appena si sono resi conto dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi ed è scattata la corsa contro il tempo.

Il primo a intervenire è stato il personale della Centrale Operativa del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) di Bibione. La neonata è stata subito trasportata in ambulanza all’ingresso della cittadina, dove è stata prelevata dall’elicottero di Treviso, precedentemente allertato dalla stessa centrale di Primo intervento.

Accompagnata dalla madre, la piccola è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale di Vicenza, dove è stata sottoposta a lavanda gastrica.

La bambina è attualmente ricoverata presso lo stesso ospedale, in prognosi riservata. I genitori, però, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, poiché la loro piccola non è in pericolo di vita.