Nei mari italiani la pericolosa Caravella Portoghese: bagnante finisce in terapia intensiva a Catania Una bagnante è ricoverata in ospedale a Catania dopo essere stata punta dalla Caravella Portoghese, animale marino piuttosto pericoloso la cui presenza nei mari italiani è notevolmente aumentata.

A cura di Chiara Ammendola

Caravella portoghese

È conosciuta col nome di Caravella Portoghese e la sua presenza in mare nella stagione estiva potrebbe creare non pochi problemi ai bagnanti. L'animale, che a prima vista potrebbe sembrare una medusa, è in realtà un sifonoro, ovvero una colonia di polipi e meduse che vive galleggiando sulla superficie dell’acqua ma che ha dei lunghi tentacoli che nasconde in acqua e che possono raggiungere i 30 metri di lunghezza.

E sono proprio i lunghi tentacoli a rappresentare un pericolo per gli uomini che in caso di contatto possono sviluppare reazioni anche piuttosto serie, come è accaduto a una bagnante a Catania, ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Policlinico San Marco. La donna, stando a una prima ipotesi, potrebbe essere stata punta proprio dall'animale marino, come spiegato dal primario del nosocomio Benedetta Stancanelli: “Sintomi così importanti e lesioni cutanee caratteristiche sulla schiena, sui glutei e sulle gambe lasciano immaginare che si tratti proprio della puntura di una Caravella portoghese”.

Le condizioni della bagnante, anche a causa di patologie pregresse, si sono notevolmente aggravate nel giro di poche ore: cefalea, astenia, vomito, attacchi di panico, difficoltà respiratorie e una notevole aritmia cardiaca l'hanno costretta al ricovero in ospedale dove è ora affidata alle cure dei medici. Non si tratta di un caso isolato ma forse di quello più grave, è importante sottolineare infatti che non sempre i sintomi di una puntura della Caravella sono gravi, ma spesso possono risolversi spontaneamente nel giro di qualche giorno come accade per i morsi di medusa.

Nei giorni scorsi l'animale marino, il cui nome scientifico è Physalia physalis, è apparsa spesso nei mari italiani, soprattutto nelle acque siciliane. La sua presenza nel Mar Mediterraneo risale alla metà dell'800 ma negli ultimi anni il numero di Caravalle Portoghesi è notevolmente aumentato e, pur senza creare allarmismi, è considerato, anche dall'Università di Catania "una delle creature marine più pericolose che un bagnante possa incontrare nel nostro mare".