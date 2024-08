video suggerito

Nascosta per un secolo, la collezione di monete più costosa al mondo verrà messa all'asta: quanto vale Aveva ordinato di tenerle nascoste per 100 anni. Ora le preziosissime monete del magnate danese Lars Emil Bruun potranno finalmente essere messe all'asta. Si tratta della collezione più costosa mai venduta.

A cura di Giulia Casula

Aveva ordinato di tenerle nascoste per 100 anni: ora le preziosissime monete del magnate danese Lars Emil Bruun potranno finalmente essere vendute all'asta.

Quando era ancora in vita, il mercante e fondatore di una prestigiosa azienda nel settore del burro aveva collezionato un monete di provenienza diversa: danesi, svedesi, britanniche e norvegesi.

Era stato il lascito di alcune medaglie da parte di uno zio, a far avvicinare Bruun, ancora bambino, al mondo della numismatica. Una passione coltivata negli anni, tanto da diventare uno dei membri fondatori della Danish Numismatic Society nel 1885.

Alla sua morte, nel 1923, aveva lasciato scritto nel suo testamento di non svelare mai il nascondiglio della sua collezione per almeno un secolo. Le monete avrebbero dovuto servire da "riserva di emergenza" per la collezione nazionale della Danimarca.

Se quest'ultima fosse rimasta intatta per tutti e cento gli anni, il suo tesoro avrebbe potuto vedere la luce. Lo scorso anno l'ordine è andato prescritto e a breve la prima serie, composta da 20mila pezzi verrà venduta all'asta.

Si tratta della collezione più costosa mai venduta, per un valore di 500 milioni di corone danesi, pari a 72,5 milioni di dollari. Il lotto principale contiene una delle monete d'oro più antiche della Scandinavia, risalente 1496, che potrebbe costare oltre 600mila dollari.

La vendita dovrebbe tenersi il mese prossimo, il 14 settembre. Dopo esser state presentate in diverse fiere, le monete verranno esposte un'ultima volta a Copenhagen. Ad ogni modo, la prima sessione d'asta dovrebbe concludersi con un guadagno superiore ai 14 milioni di dollari, secondo Stack's Bowers, la casa d'aste che ospita le vendite

Il luogo del nascondiglio, invece, resta un mistero. Sono in pochi a conoscerla, come voluto da Le Bruun stesso. Il magnate temeva infatti, che la collezione nazionale del suo Paese finisse distrutta sotto i bombardamenti delle guerre, oppure saccheggiata dalle forze d'occupazione.

"Il bello del collezionare monete è che quando sei arrabbiato per qualcosa o ti senti inquieto, allora vai a guardare le tue monete, e poi ti calmi studiandole ancora e ancora, riflettendo sui molti problemi irrisolti che presentano", avrebbe detto l'imprenditore intervistato da una rivista danese.