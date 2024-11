video suggerito

Nasconde la droga nei pupazzi, i poliziotti la trovano durante la perquisizione in casa: arrestato 20enne Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Gela dopo che i poliziotti hanno trovato delle dosi di cocaina in alcuni peluches nella sua abitazione. Il giovane era stato individuato dalle autorità mentre vendeva stupefacenti a un coetaneo.

A cura di Gabriella Mazzeo

I poliziotti del commissariato di Gela hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per spaccio di stupefacenti. La cocaina era nascosta nella sua abitazione, all'interno di alcuni peluches esposti nella sua camera. I poliziotti hanno trovato la droga dopo una perquisizione, aprendo i pupazzi esposti nella stanza da letto. Nascondendo gli stupefacenti nel rivestimento dei peluches, il giovane pensava di non destare sospetti nei poliziotti che hanno invece trovato subito la droga.

Il giovane era stato individuato in via Venezia mentre cedeva un involucro di cocaina a un cliente. I poliziotti sono intervenuti identificando i due e poi hanno disposto la perquisizione in casa dopo aver sequestrato una dose di cocaina, 40 euro in contanti e 935euro trovati nel borsello del 20enne.

Durante la perquisizione domiciliare eseguita dai poliziotti a casa del 20enne sono stati trovati altri 23 grammi di cocaina nascosti nei peluches, quasi 2 grammi di hashish e un bilancino di precisione, insieme al materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Il 20enne è stato condotto in carcere dopo l'arresto mentre l'acquirente dello stupefacente è stato segnalato alla Prefettura ed è stato sanzionato quale assuntore.