Nasconde in sacchi dei rifiuti 30 chili di marijuana, 35enne prova a difendersi: "É cannabis light" Un uomo di 35 anni è stato arrestato perché custodiva un intero stock di marijuana nascosto nella sua casa della Locride: i carabinieri hanno trovato 30 chili di marijuana, suddivisi in circa 90 confezioni minuziosamente sigillate, ed altri 45 chili di infiorescenze e foglie di canapa occultati in comuni sacchi della spazzatura.

A cura di Giorgia Venturini

Un vero e proprio stock di marijuana. É quello che nascondeva un uomo di 35 anni nella sua casa della Locride, a Grotteria. I carabinieri di Roccella Jonica con il prezioso supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria" hanno trovato più di 30 chili di marijuana, suddivisi in circa 90 confezioni minuziosamente sigillate, ed altri 45 chili di infiorescenze e foglie di canapa occultati in comuni sacchi della spazzatura. L'uomo alla vista di militari avrebbe provato a giustificarsi con i carabinieri dicendo che è cannabis light. Quando però i carabinieri sono andati avanti con le ispezioni hanno trovato un vero e proprio stoccaggio di marijuana: era molto probabilmente destinata al mercato illegale di sostanze stupefacenti.

Come spiega l'Arma ad attirare l'attenzione dei militari era stato il ritrovamento di un primo voluminoso involucro, contenente le tipiche infiorescenze della canapa. Sarebbe a questo punto che l'arrestato avrebbe provato a convincere i carabinieri che si trattasse di cannabis light. Pochi minuti dopo sono stati trovati i 30 chili di marijuana, suddivisi in circa 90 confezioni minuziosamente sigillate. Per lui sono scattate le manette: dovrà difendersi dall'accusa di detenzione illecita dell’ingente quantitativo di stupefacenti. Si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.